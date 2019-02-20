Son Dakika Haberleri: Özkan'dan Pazar Yeri Ziyareti

Özkan'dan Pazar Yeri Ziyareti

1 saat önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, pazarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Özkan'dan Pazar Yeri Ziyareti, System.String[]
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, pazarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan pazarda esnaf tezgahlarını tek tek ziyaret eden ve alışveriş yapan Başkan Ali Özkan, vatandaşlarla da sohbet etti. Özkan, meselelerin yerinde tespit edilip çözüm bulunması hususunda vatandaşın fikrini aldıklarını kaydetti. Vatandaş buluşmalarına seçildiği günden bu yana çok önem verdiklerini ve kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Başkan Özkan, ayrıca vatandaşlara bez çanta dağıttı. Vatandaşlar bez çanta için belediyeye teşekkür etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:32 Kaynak: İHA

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