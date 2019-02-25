Son Dakika Haberleri: Özkan'dan Sürpriz Ziyaret

Özkan'dan Sürpriz Ziyaret

54 dakika önce

Milletin Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan, Manisa siyasetinin duayen isimlerinden Dursun Ali Yıldız'ı ziyaret etti.

Özkan'dan Sürpriz Ziyaret, System.String[]

Yunusemre'nin genç adayı Kürşad Mithat Özkan, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte önceki dönemlerde Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi Başkanlığı da yapmış olan Dursun Ali Yıldız'ı ziyaret etti. Manisa'yı ve Manisalı'yı çok iyi tanıyan duayen isimlerden Dursun Ali Yıldız ile seçim süreci hakkında görüş alışverişinde bulunan Özkan, "benim daha önce siyasi bir geçmişim yok, yeni nesil belediyecilik için yeni nesil bir yönetim anlayışı gerektiğine inanıyorum. Siyasi polemiklerden uzak, yalnızca işimize odaklanacağımız ve proje üreteceğimiz bir bakış açısına sahibim. Hiç ayrım yapmadan Yunusemre'de yaşayan herkesin oyuna talibim. Bu konuda değerli görüşlerinden yararlanmak istediğim, hem Manisa'yı iyi tanıyan hem de Manisa siyasetinde bilgi ve deneyime sahip bir büyüğüm olarak bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.Özkan'a projeleri hakkında sorular soran Yıldız, Manisa'nın ihtiyaç duyduğu ve sonraki dönemlerde ihtiyaç duyacağı projeler hakkında da deneyimlerini paylaştı. Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan'a tavsiyelerde bulunan deneyimli siyasetçi Yıldız, "sizleri çok heyecanlı gördüm. Siyasette heyecan iyi bir göstergedir. Siyaseten tanınmamak duruma göre hem avantaj hem de dezavantaj olabilir. Siz bunu avantaja çevirirseniz başarılı olursunuz. Ben de sizi tanımıyordum. Bu ziyaret ile tanıdım. Ancak görüyorum ki çalışkan ve dinamiksiniz. Bu yarışta ben de varım diyorsunuz. Çıktığınız bu yolda başarılar dilerim" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:38 Kaynak: Bültenler

belediye başkan adayı, Ali Yıldız, Yunusemre, Manisa, Güncel
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