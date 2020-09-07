Özkan Gözütok dünya evine girdi - Son Dakika

Düzce'nin önde gelen bilişim firmalarından Serbay ajansın ortağı genç girişimci Özkan Gözütok dünya evine girdi. Özkan Gözütok, hayatını İlayda Demirel ile birleştirdi.

Düzce'de dijital reklam ajansı, internet, tasarım, e-ticaret ve mobil uygulama ile sosyal medya hizmetlerini sunan Serbay interactive şirketinin ortaklarından Özkan Gözütok, İlayda Demirel yapılan muhteşem düğün ile hayatlarını birleştirdi. Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz'un nikahı kıydığı düğünde Muhsin Yavuz, evlilik cüzdanını da Özkan ve İlayda Gözütok çiftine; "Evlilik paylaşmaktır" diyerek verdi. - DÜZCE