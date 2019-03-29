Son Dakika Haberleri: Özkan Güneş Enerji Sistemleri globalde ilk beşe girmek istiyor

Özkan Güneş Enerji Sistemleri globalde ilk beşe girmek istiyor

38 dakika önce

Güneş enerji sıcak su sistemleri ve emaye boylerler alanında faaliyet gösteren Özkan Güneş Enerji Sistemleri, globalde markalaşma sürecini hızlandırarak ilk beşe girmeyi planlıyor.

Özkan Güneş Enerji Sistemleri globalde ilk beşe girmek istiyor, System.String[]
Güneş enerji sıcak su sistemleri ve emaye boylerler alanında faaliyet gösteren Özkan Güneş Enerji Sistemleri, globalde markalaşma sürecini hızlandırarak ilk beşe girmeyi planlıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:22 

Özkan Güneş, Ekonomi
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