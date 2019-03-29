Özkan Güneş Enerji Sistemleri globalde ilk beşe girmek istiyor
38 dakika önce
Güneş enerji sıcak su sistemleri ve emaye boylerler alanında faaliyet gösteren Özkan Güneş Enerji Sistemleri, globalde markalaşma sürecini hızlandırarak ilk beşe girmeyi planlıyor.
Güneş enerji sıcak su sistemleri ve emaye boylerler alanında faaliyet gösteren Özkan Güneş
Enerji Sistemleri, globalde markalaşma sürecini hızlandırarak ilk beşe girmeyi planlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:22
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