Özkan'ın Pazar Ziyaretleri Maratonu

Özkan, Yunusemre ilçesinin en büyük dört pazarını üç gün arka arkaya ziyaret etti. 75. Yıl Mahallesi'nde Cumartesi Pazarı, ertesi gün Muradiye ve Horozköy Pazarları ve son olarak da Karaköy Pazarı'nı gezen Özkan, "insanların akşam sofrasında karnının doyup doymadığını, refah düzeyini görmek istiyorsanız pazarları gezmelisiniz. Pazar esnafı kazanıyorsa, alışveriş yapan vatandaş da kazanır. O nedenle pazarlar, insanların içinde yaşadığı ekonomik koşulları açıkça gördüğümüz yerdir. Asla buraları es geçemezsiniz. Yalnızca vatandaşımızın derdi hayat pahalılığı değil, Pazar esnafının ekonomik sorunlarının yanında pazaryerlerinin fiziki koşulları ile ilgili de ciddi sorunları var. Karşılıklı olarak herkesi memnun edecek çözümlerimiz ile biz bu sorunları göğüslemeye, en azından halkımız teveccüh edip seçtiği takdirde Yunusemre İlçemizde bu sorunları kalıcı şekilde çözmeye talibiz" diye konuştu.

Son günlerde her pazarda Milletin Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan ile karşılaşan Pazar esnafı da Özkan'ı tebessüm ederek selamladı. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi olmak üzere üç gün üst üste pazarları gezen Özkan'a esnaflar, "üçte üç gidiyorsunuz, Maaşallah başkanım" diyerek seslendi. Yunusemre'nin sıcakkanlı Belediye Başkan Adayı Özkan ile şakalaşan ve hatıra fotoğrafı çektiren esnaflar da dikkat çekti.