Özkan: "Karacabey'e gönül veren herkes bu takıma destek olmalı" - Son Dakika

Özkan: "Karacabey'e gönül veren herkes bu takıma destek olmalı"

27.11.2020 16:37
Özkan:

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında, Süper Lig ekibi Hatayspor'u deplasmanda mağlüp ederek adını bir üst tura yazdıran ve ülke gündeminde ses getiren Karacabey Belediyespor, ilçede büyük coşkuya sebep oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında, Süper Lig ekibi Hatayspor'u deplasmanda mağlüp ederek adını bir üst tura yazdıran ve ülke gündeminde ses getiren Karacabey Belediyespor, ilçede büyük coşkuya sebep oldu.

Karşılaşmanın ardından ilçeye dönen Karacabey Belediyespor'da Teknik Direktör Erdoğan Yılmaz ve Sportif Direktör Zeynel Yaldı, Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Başkan Ali Özkan, takımla gurur duyduklarını ifade ederek, sporun birleştirici yönüne vurgu yaptı ve Karacabey Belediyespor'un çok daha iyi yerlere ulaşması için Karacabey'e gönül vermiş herkesi kulübe destek olmaya davet etti.

Gerçekleşen görüşmede Başkan Özkan, Hatayspor'u uzatmaların ardından penaltılarda eleyerek Karacabeylilere çok büyük mutluluk yaşatan Karacabey Belediyespor ile gurur duyduklarını söyledi.

Özkan, "Tüm futbolcularımızı, teknik ekibimizi, Başkan İsmail Ülker ve yönetim kurulunu tebrik ediyoruz. Pandemi ile mücadele ettiğimiz bu sıkıntılı günlerde, Karacabey halkına bu mutluluğu yaşatan Karacabey Belediyespor'un başarısı çok manidardır. Gerçekten bu galibiyet sonrası Bursa, M. Kemalpaşa, Bandırma hatta Türkiye'nin her yerinden tebrik telefonları aldık. Her partiden, her görüşten hem şehrimizin Karacabey Belediyespor'un bu başarısıyla iftihar etmesi, sporun gerçekten birleştirici özelliğini bir kez daha ortaya çıkardı. Başarı tüm Karacabeylilerindir. Belediyespor, çok büyük başarılara imza atarak bugünlere geldi. 2. Amatör Küme'de aldığımız takım, o günlerde hayal dahi edilemezken geçtiğimiz yıl ligin bitimine 6 maç kala, en yakın rakibine 19 puan farkla şampiyonluk destanını yazarak bir ilke imza attı. Bu başarı gerçekten takdir edilecek bir başarıdır. Bu takım iskeleti bozulmadan, 2'si hariç tüm futbolcuları 3. Lig'de oynayan futbolculardan oluşmasına rağmen mütevazi bir bütçeyle, grubumuzda kendinden 5-10 kat fazla bütçeye sahip takımlarla aynı klasmanda, başarıyla mücadele ediyor. Bu yıl hedefimiz ilk etapta ligde kalıcı olmak. Yakaladığımız bu avantajı kaçırmak istemiyoruz. Bu bütçe noktasındaki değerlendirmelerle takımın durumu analiz edildiğinde, daha sağlıklı bir kıyas imkanı bulunacaktır" dedi. - BURSA

Özkan: Karacabey'e gönül veren herkes bu takıma destek olmalı

Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Hatayspor, Karacabey, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Özkan: 'Karacabey'e gönül veren herkes bu takıma destek olmalı' - Son Dakika Spor


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