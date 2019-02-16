Özkan Millet Kıraathanesini Ziyaret Etti
20 dakika önce
Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, millet kıraathanesini ziyaret etti.
Niğde
Belediye Başkanı Rifat Özkan, millet kıraathanesini ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özkan, Bedesten'de faaliyet gösteren Millet Kıraathesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla çay içip, sohbet etti, sorunlarını dinledi.
Özkan, millet kıraathanelerinin topluma faydasının ölçülemeyecek derecede olduğunu belirterek, "Günün her saatinde kıraathane dolup taşıyor. Halkımız, bir taraftan ilgi duyduğu alana ilişkin kitapları okurken, bir taraftan da personelimiz ikramlarda bulunuyor. İçinde çayın ve kekin yanı sıra çeşitli ikramların da ücretsiz olarak yapıldığı kıraathanemiz insanlarımıza faydalı olacak bir ortam. Millet kıraathanelerimiz yediden yetmişe her kesimden vatandaşın uğrak noktası haline geldi. Biz de bu durumdan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:36 Kaynak: AA
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