Son Dakika Haberleri: Özkan Millet Kıraathanesini Ziyaret Etti

Özkan Millet Kıraathanesini Ziyaret Etti

20 dakika önce

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, millet kıraathanesini ziyaret etti.

Özkan Millet Kıraathanesini Ziyaret Etti, System.String[]
Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, millet kıraathanesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özkan, Bedesten'de faaliyet gösteren Millet Kıraathesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla çay içip, sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Özkan, millet kıraathanelerinin topluma faydasının ölçülemeyecek derecede olduğunu belirterek, "Günün her saatinde kıraathane dolup taşıyor. Halkımız, bir taraftan ilgi duyduğu alana ilişkin kitapları okurken, bir taraftan da personelimiz ikramlarda bulunuyor. İçinde çayın ve kekin yanı sıra çeşitli ikramların da ücretsiz olarak yapıldığı kıraathanemiz insanlarımıza faydalı olacak bir ortam. Millet kıraathanelerimiz yediden yetmişe her kesimden vatandaşın uğrak noktası haline geldi. Biz de bu durumdan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:36 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan'ın S-400 Açıklamasına ABD'den Cevap: Seyirci Kalmayız Göreme'de Yıkım Yapılacak Yerin Sahibi: İmar Barışı İçin 36 Bin TL Ödedim

Üretici ve Yatırımcıya 1,5 Milyar Liralık Hibe Paketi Havalimanlarındaki Güvenlik Kontrol Noktalarında, Aranmalara Engel Olanlara 2 Bin 832 TL Ceza Kesilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 14:56:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özkan Millet Kıraathanesini Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]