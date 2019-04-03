Özkan Seçimlerin Ardından Çalışmalarına Hız Verdi
1 saat önce
Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, mahalli seçimlerin ardından ilçedeki ilk ziyaretini Saadet ve Hamidiye mahallelerine yaptı.
Bursa
'nın Karacabey
Belediye Başkanı Ali Özkan
, mahalli seçimlerin ardından ilçedeki ilk ziyaretini Saadet ve Hamidiye
mahallelerine yaptı.
Başkan Ali Özkan, seçimlerde mahallelilerin kendilerine gösterdiği destekten ötürü memnuniyetini dile getirirken, mahalleliler de seçim sonuçlarından mutluluk duyduklarını ifade etti. Saadet Mahallesi'nde belediye tarafından gerçekleştirilen lokma ikramına da katılan Özkan, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı bölgede vatandaşlarla sohbet etme imkanı buldu.
Özkan, "Saadet ve Hamidiye mahalleleri, seçim sürecinde bizlere büyük destek sağlamıştı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.Seçim öncesi de mahalle halkımız bizlerdensöz istemişlerdi. Biz de sözümüzü tuttuk ve seçimin ardından ilk ziyaretimizi buraya gerçekleştirdik. Kandil
sebebiyle hem vatandaşlarımızla bir araya geldik hemde kandillerinin mübarek olmasını diledik" dedi.
Özkan daha sonra Gazi Mahallesi Camii'ne giderek, yatsı namazı sonrası Gazi Mahallesi sakinleriyle de bir araya geldi ve mahalle halkına desteklerinden ötürü teşekkür etti. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:45 Kaynak: İHA
İller Bankası'na En Borçlu Belediye Bursa
Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek
Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor
CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı