Son Dakika Haberleri: Özkan Seçimlerin Ardından Çalışmalarına Hız Verdi

Özkan Seçimlerin Ardından Çalışmalarına Hız Verdi

1 saat önce

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, mahalli seçimlerin ardından ilçedeki ilk ziyaretini Saadet ve Hamidiye mahallelerine yaptı.

Özkan Seçimlerin Ardından Çalışmalarına Hız Verdi, System.String[]
Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, mahalli seçimlerin ardından ilçedeki ilk ziyaretini Saadet ve Hamidiye mahallelerine yaptı.

Başkan Ali Özkan, seçimlerde mahallelilerin kendilerine gösterdiği destekten ötürü memnuniyetini dile getirirken, mahalleliler de seçim sonuçlarından mutluluk duyduklarını ifade etti. Saadet Mahallesi'nde belediye tarafından gerçekleştirilen lokma ikramına da katılan Özkan, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı bölgede vatandaşlarla sohbet etme imkanı buldu.

Özkan, "Saadet ve Hamidiye mahalleleri, seçim sürecinde bizlere büyük destek sağlamıştı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.Seçim öncesi de mahalle halkımız bizlerdensöz istemişlerdi. Biz de sözümüzü tuttuk ve seçimin ardından ilk ziyaretimizi buraya gerçekleştirdik. Kandil sebebiyle hem vatandaşlarımızla bir araya geldik hemde kandillerinin mübarek olmasını diledik" dedi.

Özkan daha sonra Gazi Mahallesi Camii'ne giderek, yatsı namazı sonrası Gazi Mahallesi sakinleriyle de bir araya geldi ve mahalle halkına desteklerinden ötürü teşekkür etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:45 Kaynak: İHA

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