Özkan Sümer, antrenörlere seminer verdi - Son Dakika

, karmaşa ve kaos içerisinde futbolu yürütmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Trabzon Şubesi tarafından düzenlenen "Antrenör Gelişim Semineri"ne katılan Özkan Sümer, antrenörlere seminer verdi.

Trabzonspor'da teknik direktörlük ve sonrasında başkanlık görevlerinde bulunan Sümer, endüstriyel futbolun 4 değerinin olduğunu belirterek, "Bunlar kimlik, kültür, potansiyel ve özgünlük değeri. Ülkemizde neler var dediğiniz zaman ne yazık ki hiç biri mevcut değil. Karmaşa ve kaos içerisinde futbolu yürütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Başarının dört temel birleşiminde kendini bileceksin, ihtiyaçlarını bileceksin, ne yapman gerektiğini ve nasıl yapman gerektiğini bileceksin." diyen Sümer, şunları kaydetti:

"Futbol dünyasının içinde teknik adam olarak kalkıp da rastlantısal bir kısım şeylerle, değil sonucu korumak kendini korumakta bile zorluk çekersin. Bir şey nerede iyidir. Neden iyidir. Çoğunlukla karşımıza şu çıkıyor; başkası için iyi olanın bizim için de iyi olabileceği yanılgısı... Bundan kurtulmadığımız takdirde kendimiz olmamız, kendi değerlerimizi üretmememiz, kendimizi etkinleştirmemizin yanı sıra bir sonuç üretmemiz kolay olmayacaktır."

Özkan Sümer, futbolda çok kaliteli isimlerle bir kadro kurmanın da sorunları çözmeyeceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Örnek verecek olursak 2003-2004 sezonunda İspanya'nın Real Madrid takımının kadrosunda dünyanın en önemli oyuncuları yer aldı. Dünya üzerindeki hiç bir takım böylesi oyuncuları bir araya getirebilmiş değildir. Hala forma satışı rekoru da kırılmış değildir ama ligdeki sonucu 4. ve hiçte kupa almayan bir takım. Demek ki bu kadar önemli bir oyuncu kadrosuyla önemli sonuçlar üretmek gibi yanılgı içinde olmayalım. Futbolcunun uygunluğunu sadece teknik, taktik ve atletik değerlerinde düşünmeyelim. Futbolcu bulunduğu ligi ve takımı önemsemeli. Görevi içselleştirmesi, takımsallaşmayı benimsemesi ve ihtiyaca uygun olması gerekiyor."

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