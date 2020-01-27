Özkan Sümer: Futbolu kaos içerisinde yürütmeye çalışıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Özkan Sümer: Futbolu kaos içerisinde yürütmeye çalışıyoruz - Son Dakika Spor

Özkan Sümer: Futbolu kaos içerisinde yürütmeye çalışıyoruz

7 saat önce

Trabzonspor eski başkanı Özkan Sümer, Türkiye'de futbolu karmaşa ve kaos içerisinde yürütmeye çalıştıklarını söyledi.

Özkan Sümer: Futbolu kaos içerisinde yürütmeye çalışıyoruz, System.String[]

Trabzonspor eski başkanı Özkan Sümer, Türkiye'de futbolu karmaşa ve kaos içerisinde yürütmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Trabzon Şubesi tarafından Trabzonspor eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in sunumuyla antrenörlere seminer verildi. Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizami Algan Salonu'nda gerçekleştirilen Antrenör Gelişim Semineri'ne Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ün yanı sıra davetliler ve antrenörler katıldı.

"FUTBOLU KAOS İÇERİSİNDE YÜRÜTMEYE ÇALIŞIYORUZ

Özkan Sümer, burada yaptığı konuşmada endüstriyel futbolun 4 tane değeri olduğunu belirterek, "Bunlar kimlik değeri, kültür değeri, potansiyel ve özgünlük değeri. Ülkemizde neleri var dediğiniz zaman, ne yazık ki hiçbiri mevcut değil. Bir karmaşa, bir kaos içerisinde futbolu yürütmeye çalışıyoruz. Başarının dört temel birleşiminde kendini, ihtiyaçlarını, ne yapman gerektiğini ve nasıl yapman gerektiğini bileceksin. Futbol dünyasının içinde teknik adam olarak kalkıp da rastlantısal bir kısım şeylerle değil sonucu korumak, kendini korumakta bile zorluk çekersin. Başkası için iyi olanın bizim için de iyi olabileceği yanılgısından kurtulmadığımız takdirde kendimiz olmamız ve kendi değerlerimizi üretmemiz, kendimizi etkinleştirmemiz yanı sıra bir sonuç üretmemiz kolay olmayacaktır" dedi.

"ÇOK KALİTELİ İSİMLER SORUNU ÇÖZMÜYOR"

Futbolda çok kaliteli isimlerle bir kadro kurmanın da sorunları çözmeyeceğini belirten Sümer, "Örnek verecek olursak; 2003-2004 İspanya'nın Real Madrid takımında, dünyanın en önemli oyuncuları bu kadroda yer aldı. Dünya üzerindeki hiçbir takım böylesi oyuncuları bir araya getirebilmiş değildir. Halen forma satışı rekoru da kırılmış değildir. Ama ligdeki sonucu 4'üncülük ve hiç de kupa almayan bir takım. Demek ki bu kadar önemli bir oyuncu kadrosuyla önemli sonuçlar üretmek gibi yanılgı içinde olmayalım. Futbolcunun uygunluğunu sadece teknik, taktik ve atletik değerlerinde düşünmeyelim. Futbolcu bulunduğu ligi ve takımı önemsemesi gerekiyor. Görevi içselleştirmesi, takımsallaşmayı benimsemesi ve ihtiyaca uygun olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Trabzonspor, Özkan Sümer, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi
Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı için kural hatası başvurusu yapacak Depremzedeler TCDD'nin sunduğu tren garındaki vagonlarda kalıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: KOSGEB borçlarını erteliyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 22:50:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özkan Sümer: Futbolu kaos içerisinde yürütmeye çalışıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]