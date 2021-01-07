Özkan Sümer'in ismi Akyazı'da yaşayacak - Son Dakika

Özkan Sümer'in ismi Akyazı'da yaşayacak

07.01.2021 17:59
Özkan Sümer'in ismi Akyazı'da yaşayacak, System.String[]

Trabzon'da Ortahisar Belediye Meclisi'nin ocak ayının son toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yönetiminde gerçekleştirildi.

Trabzon'da Ortahisar Belediye Meclisi'nin ocak ayının son toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda Kültür, Çevre ve Spor Komisyonu'ndan gelen Trabzon ve Türk futboluna sayısız hizmetleri olan efsane teknik direktör ve futbolcu Özkan Sümer'in isminin Şenol Güneş Spor Kompleksi önünde hali hazırda bulunan yola verilmesiyle ilgili AK Parti, CHP, İyi Parti ve MHP gruplarının verdiği ortak önerge oybirliğiyle kabul edilerek Ortahisar ilçe sınırları içinde yer alan yolun isminin değiştirilmesiyle ilgili yetkisinden dolayı öneri karar şeklinde Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanlığı'na gönderildi.

Konuyla ilgili önergeyi okuyan Kültür, Çevre, Turizm ve Spor Komisyonu'nun CHP'li üyesi Ömer Dayı, Akyazı'da Akçaabat Konak Caddesi isimli yola Özkan Sümer adının verilmesine ilişkin CHP, AK Parti, MHP ve İyi Parti grubunun vermiş olduğu ortak önergenin Kültür, Çevre Turizm ve Spor Komisyonu'nda görüşülerek oybirliğiyle kabul edildiğini söyledi. Komisyonda kabul edilen madde Ortahisar Belediye Meclisi'nde de görüşülerek oybirliğiyle kabul edilerek Ortahisar sınırları içinde yer alan yolun isminin değiştirilmesiyle ilgili yetkisinden dolayı Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na öneri karar şeklinde sunuldu. - TRABZON

Özkan Sümer, Ortahisar, Trabzon, Akyazı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Özkan Sümer'in ismi Akyazı'da yaşayacak - Son Dakika Spor


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