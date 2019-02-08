Son Dakika Haberleri: Özkan ve Demircioğlu İşçilerle Bir Araya Geldi

Özkan ve Demircioğlu İşçilerle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu işçilerle bir araya geldi.

Özkan ve Demircioğlu İşçilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu işçilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özkan ve Demircioğlu Fen İşleri Daire Başkanlığında şoför ve operatör olarak görev yapan işçileri ziyaret etti.

Özkan, belediye başkanlığı ve yardımcılığı görevi boyunca hizmet üretme gayretinde olduklarını belirtti.

Bu hizmetleri işçilerin sayesinde sunduklarını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Bu emekleriniz karşılığı olarak sendikanızın çabasına kayıtsız kalamazdım. Taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımız için toplu iş sözleşmesi yaptık. Aynı zamanda eski kadrolular olarak çalışan arkadaşlarımız için de üye bulundukları sendikanın girişimleriyle ek protokol yapılmasını sağlayarak imza altına aldım. Bu konuda ben sizin emeğinizin karşılığını verdiğim için mutluyum. İmkanlar ölçüsünde en iyisini yapmanın çabasında olduk. Bu konuda belediye başkanlığımızda görev süremiz tamamlansa da yine her zaman birlikteyiz."

Demircioğlu da toplu iş sözleşmesinde verdiği destekten dolayı Özkan'a teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sendika başkanlığına geldiğimiz günden itibaren işçilerimizin menfaatlerini korumak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. Biz laf üretmedik, sendikacılık yaptık. İşçilerin kadrolarını, toplu sözleşmelerini, sosyal haklarını kesmeye yönelik bir yaklaşım var. Bütün kamu görevlilerini kastetmiyorum ama maalesef ellerinde kamu gücünü bulunduran ve bu gücü çalışanların aleyhine kullanmak için çaba sarf eden bir anlayış var. Meslektaşını düşünmeyen anlayışsız zihniyetlere her zaman karşı oldum. Bundan sonra da karşı olmaya devam edeceğim. Destekleriniz için sağolun. Allah işlerinizde kolaylık versin."

Konuşmaların ardında Özkan ve Demircioğlu, işçilerin taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:08 Kaynak: AA

Niğde, Hizmet İş Sendikası, İşçi, Güncel
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