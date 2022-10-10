Özkan Yalım: "Hayat Pahalılığı Had Safhaya Ulaştığından Trafik Sigortası Yaptırma Oranı Düştü. - Son Dakika
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Özkan Yalım: "Hayat Pahalılığı Had Safhaya Ulaştığından Trafik Sigortası Yaptırma Oranı Düştü.

10.10.2022 14:00
Özkan Yalım: "Hayat Pahalılığı Had Safhaya Ulaştığından Trafik Sigortası Yaptırma Oranı Düştü.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, “Hayat pahalılığı had safhaya ulaştığından zorunlu trafik sigortasına gelen artışlar sonrası sigorta yaptırma oranı düştü. Trafiğe çıkan araçlarının yüzde 20'sinde sigorta bulunmuyor. Geçen yılın aynı ayına göre kaskoda da ortalama prim artışları yüzde 220’leri geçmiş durumda” dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Hayat pahalılığı had safhaya ulaştığından zorunlu trafik sigortasına gelen artışlar sonrası sigorta yaptırma oranı düştü. Trafiğe çıkan araçlarının yüzde 20'sinde sigorta bulunmuyor. Geçen yılın aynı ayına göre kaskoda da ortalama prim artışları yüzde 220'leri geçmiş durumda" dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, araç muayene ücretleri ve trafik sigortası ile ilgili açıklama yaptı. Yalım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BU PAHALILIKLAR VE ZAMLAR ENGELLENEMEZSE 2023 YILINDA İFLASLAR, İNTİHARLAR ARTACAKTIR"

"Artık arabaya binip kontak çevirmek yürek istiyor. Hem yakıt masrafları hem bakım ve yedek parça masrafları çok arttı. Bu nedenle yaklaşık 6 milyon araç ve TÜVTÜRK araç sahipleri muayenelerini bile parasızlıktan yaptıramıyorlar. Araç sigortalarını ve muayenelerini yaptıramayan vatandaşlarımız için derhal af getirilmelidir. Trafiğe kayıtlı 26 milyon araca muayene zorunluluğu bulunurken araç muayene ücretleri ise aldı başını gitti. Bununla birlikte zorunlu trafik sigortası ve kasko ücretleri de ateş pahası. Bir de yeni yılda yeniden değerleme oranında bu muayene ücretleri, MTV motorlu taşıtlar vergileri artacak.  Bu artışlar memur ve emekliye verilen yıllık maaş artışından daha fazladır. Bu yıla özel enflasyonu tetikleyici özelliği olan yeniden değerleme oranı yüzde 10 seviyelerinden düşük tutulmalıdır.  Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi mecliste her türlü desteğe hazırdır.

Tedbirler alınmazsa hayat pahalılığı karşısında vatandaşlarımız daha çok ezileceklerdir. Bu pahalılıklar ve zamlar engellenemezse 2023 yılında iflaslar, intiharlar artacaktır. Gelin bu olayların yol yakınken tedbirlerini alalım.

"TRAFİĞE ÇIKAN ARAÇLARININ YÜZDE 20'SİNDE SİGORTA BULUNMUYOR"

Son dönemde iğneden ipliğe gelen zamlarla birlikte hayat pahalılığı hat safhaya ulaştığından zorunlu trafik sigortasına gelen artışlar sonrası sigorta yaptırma oranı düştü. Trafiğe çıkan araçlarının yüzde 20'sinde sigorta bulunmuyor. Geçen yılın aynı ayına göre kaskoda da ortalama prim artışları yüzde 220'leri geçmiş durumda. Tüm bunların yanı sıra araç muayene ücretleri de aldı başını gitti. Otomobil, kamyonet, minibüs, römork ya da yarı römork araçlar için 507,40 TL, kamyon, otobüs, tanker ve çekiciler için 685,58 TL, traktör ve motosikletler için 258,42 TL, trafiğe kayıtlı araç sayısı yaklaşık 26 milyon. Tüm araç sahipleri, aracın tipi ne olursa olsun trafik sigortası yaptırmak zorunda. Trafik sigortasında son 5 yıldır yani 12 Nisan 2017'den itibaren tavan fiyat uygulanıyor. Öte yandan otomobil trafik sigortası primlerine eylülden geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapılırken, aylık artış oranı da yüzde 2,25'ten yüzde 4,75'e çıkarıldı. Yani toplamda yüzde 24,75'lik zam yapılmış oldu. Zorunlu trafik sigortası azami prim oranlarında artış yapılırken, hasarsızlık prim indirim oranları ise daha düşük uygulanacak.

"ARACIN MUAYENESİ DOLDUKTAN SONRA İSTERSENİZ 1 GÜN, İSTERSENİZ DE 29 GÜN MUAYENEYİ GECİKTİRİN, ÖDEYECEĞİNİZ ÜCRET AYNIDIR"

Aracın muayenesi dolduktan sonra isterseniz 1 gün, isterseniz de 29 gün muayeneyi geciktirin, ödeyeceğiniz ücret aynıdır. Bu kapsamda gecikme gün sayısına göre hesaplama yapılmaz. 1 gün geçse dahi 1 aylık fark alınır.

Özel hastanelerde muayene ücretleri Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine göre belirlenmektedir. Muayene için bireyin sigortalı olması ve olmaması ya da tamamlayıcı veya özel sağlık sigortasına sahip olup olmaması gibi durumlar, muayene ücretlerini değiştirmektedir. Hastane bazında da muayene ücretleri değişirken, bölümlere göre özel hastanelerde uygulanan ve en fazla yüzde 200 oranında talep edilebilen muayene ücretleri şu şekilde değişmektedir:

Genel Cerrahi Muayene Ücreti: 150 TL – 500 TL, Göz Hastalıkları Muayene Ücreti: 100 TL – 300 TL, Dahiliye Muayene Ücreti: 100 TL – 350 TL, Enfeksiyon Hastalıkları Muayene Ücreti: 100 TL – 250 TL, Kardiyoloji Muayene Ücreti: 150 TL – 400 TL, Ortopedi Muayene Ücreti: 150 TL – 400 TL, Kulak Burun Boğaz (KKB) Muayene Ücreti: 200 TL – 450 TL, Göğüs Hastalıkları Muayene Ücreti: 150 TL – 300 TL, Üroloji Muayene Ücreti: 150 TL – 450 TL, Nefroloji Muayene Ücreti: 350 TL – 600 TL, Dermatoloji Muayene Ücreti: 100 TL – 300 TL, Plastik Cerrahi Muayene Ücreti: 200 TL – 550 TL"

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Kaynak: ANKA

Özkan Yalım, Sigorta, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özkan Yalım: 'Hayat Pahalılığı Had Safhaya Ulaştığından Trafik Sigortası Yaptırma Oranı Düştü. - Son Dakika

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