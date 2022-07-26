Özkan Yalım: "Sayın Cumhurbaşkanı, Genel Başkanımzın Açıklaması Sonrasında Yine Panikledi"

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Genel Başkanımızın yaptığı açıklamadan sonra yine panikledi. Önümüzdeki günlerde ÖTV ile ilgili sürpriz bir açıklama bekleyeceğimiz kanaatindeyim. Bunu da özellikle vatandaşlarımla paylaşmak istiyorum. Eyy Cumhurbaşkanı, gelin bu araçlardaki afaki olan, Avrupa'da bile uygulanmayan yüzde 80, yüzde 160, yüzde 220'ye kadar varan bu ÖTV'leri makul fiyatlara çekelim" dedi.

CHP'li Yalım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafif ticari araçlardaki ÖTV'siz fiyat ile şu anki fiyatlarını karşılaştırarak şoförlere sordu. Resmi Gazete'de dün gece yayınlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesini değerlendiren Yalım, yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz, vatandaşların alım gücünün düştüğü bu 2022 yılından itibaren artık yeni küçük motorlu 1000'lik bir aracı veya 1600 motora kadar olan bir aracı, bırakın 1600 motoru 1000 motorlu bir aracı bile almanın imkansız hale geldiği durumdan dolayı, Sayın Genel Başkanım bu araçlar üzerindeki dünyada sadece neredeyse bir tek Türkiye'de olan ÖTV'nin ne kadar afaki olduğu ile ilgili açıklamasını yaptı. ve de iktidara geldiğimizde bu ÖTV'yi almayacağını ne kadar azaltacağı ile ilgili de açıklama yaptı."

"488 BİN LİRA OLAN ARACI ALMAMIZIN İMKANI YOK"

CHP'li Yalım, "Şoför kardeşlerimizin yanına geldim ve onlara sormak istiyorum. 1000 motorlu bir araç bu araç 488 bin lira. Alabilir misiniz" diye sordu. Şoförlerin "Alamayız, imkanı yok" demeleri üzerine Yalım, bu kez "ÖTV'siz olarak bu aracın 270 bin liraya geliyor. Bunu alabilir misiniz?" sorusunu yöneltti. Şoförlerden "O zaman alabiliriz tabi ki. Almaya zorlanırız" cevabı geldi.

"SAYIN GENEL BAŞKANIMIZ ÖZELLİKLE İLK DEFA ARABA ALACAK GENÇLERE DESTEK VERİYOR"

Yalım sözlerine şöyle devam etti:

"Almaya zorlanacaksınız. Ama o zaman alacaksınız. Çünkü sizler şoförsünüz. Benim tahminim aşağı yukarı 10 bin TL- 12 bin TL civarında maaş alıyorsunuz. Bunun belirli bir bölümü ile bir aracı alabiliriz diyorsunuz. Sayın Genel Başkanımızın yaptığı açıklama bu araçları kapsıyor, görüyorsunuz bu hafif ticari araç 1500 motorlu, diğer gördüğünüz araç da aynı şekilde. 1600 motora kadar olan bu araçlardaki ÖTV'sini Sayın Genel Başkanımız özellikle ilk defa araba alacak gençlere destek veriyor. Hatta ÖTV vergilerini almayıp bir de destek de verecek. Böylelikle çalışan gençlerimizin ilk arabalarında vergi ödemeyip bir de destek alacak. Bu 1600 motora kadar olan (Hafif ticari araçlar) ÖTV'yi sıfırlıyor. Örnek veriyorum bu aracın anaparası 229 bin civarında. Bu ÖTV'siz ve KDV'siz bir rakam. Bu 229 bine sadece yüzde 18 olan KDV'yi koyduğumuzda 441 bin 279 TL yapıyor. Yani bu aracın değeri 270 bine kadar düşüyor.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI, SAYIN GENEL BAŞKANIMIZIN YAPTIĞI AÇIKLAMADAN SONRA YİNE PANİKLEDİ"

Genel Başkanımızın vermiş olduğu açıklamadan sonra otomobillerdeki ÖTV oranı biliyorsunuz Bakanlar Kurulu'na aitti. Sayın Cumhurbaşkanı bir anda yeni bir kararname çıkardı. Kendisi Bakanlar Kurulu'nda olan ÖTV oranlarının yüzde 300'e kadar arttırılmasını ve de sıfırlanması ile alakalı yetkiyi kendi adına aldı. Yani Cumhurbaşkanlığı yeni sistemine göre Cumhurbaşkanı artık Bakanlar Kurulu'ndaki ÖTV'yi artışını, indirişi yetkisini Cumhurbaşkanı yetkisine aldı. Bu ne demek oluyor? Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Genel Başkanımızın yaptığı açıklamadan sonra yine panikledi. Önümüzdeki günlerde ÖTV ile ilgili sürpriz bir açıklama bekleyeceğimiz kanaatindeyim. Bunu da özellikle vatandaşlarımla paylaşmak istiyorum. Eyy Cumhurbaşkanı, gelin bu araçlardaki afaki olan, Avrupa'da bile uygulanmayan yüzde 80, yüzde 160, yüzde 220'ye kadar varan bu ÖTV'leri gelin makul fiyatlara çekelim. ve de vatandaşımızın, bir işçinin, bir kamyon şoförünün, bir kasa elemanının bir araba alabilmesi için bu ÖTV'leri minimalize yapalım. Özellikle 1600 motora kadar olan ÖTV'leri sıfırlayalım."

NE OLMUŞTU?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Biliyorsunuz, 'gençlerin ilk sıfır araba almaları için ÖTV yok' demiştim, o baki. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Özetle; bugün, ikinci el olarak satılan arabanın parası ile sıfır araba alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek. ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Bu kadar. Ailenizle sıfır araba kokusu olan araçlara bineceksiniz. Bu arabalar sizlerin de hakkıdır" demişti.

Bu açıklamanın ardından dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı motorlu araç özel tüketim vergisi (ÖTV) ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek, sıfıra indirebilme yetkisi verilmişti.