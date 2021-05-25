Özkanlar Pazar Yeri projesinde sona gelindi - Son Dakika

Özkanlar Pazar Yeri projesinde sona gelindi

25.05.2021 11:24
Özkanlar Pazar Yeri projesinde sona gelindi, System.String[]

Geçtiğimiz dönemde Danıştay kararı ile kapatılan Özkanlar Pazar Yeri'nin yeni projesinde son aşamaya gelindi.

Geçtiğimiz dönemde Danıştay kararı ile kapatılan Özkanlar Pazar Yeri'nin yeni projesinde son aşamaya gelindi. Zemin artı 3 kat olarak 2 bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilecek yeni merkezde pazar yerinin yanı sıra; yer altı otoparkı, kreş, eğitim ve gençlik merkezi, kadınlar için kurs ve atölye sınıfları ile konferans salonu yer alacak.

Danıştay kararı ile kapatılan Özkanlar Pazar Yeri'nin yeni projesinin tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projelendirme aşaması tamamlandıktan sonra ihale sürecinin başlayacağı, pazar yerinin hızla tamamlanarak ilçe halkının hizmetine sunulmasının hedeflendiği açıklandı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da konuyla ilgili açıklama yaptı. Sandal, "Geçtiğimiz dönemde Danıştay tarafından kapatılan ve büyük tartışmalara neden olan Özkanlar Pazar Yeri ile ilgili verdiği sözü tuttu, sorunu çözdü. İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilen alanda yapılacak Özkanlar Pazar Yeri, kapanan Özkanlar pazarına 500 metre mesafede yer alacak ve Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu önünde inşa edilecek. İçinde otoparkın, gençlik merkezinin, kreş ve konferans salonu ile eğitim için kullanılabilecek alanların da olduğu çok amaçlı proje, bölgenin önemli ihtiyacına yanıt verecek. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapılacak Özkanlar Pazar Yeri'nin yeni projesi tamamlanma aşamasına geldi" dedi.

Öte yandan son düzenlemelerin ardından ihale süreci başlayacak projeyi inceleyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Seçim öncesi yaptığımız Özkanlar Pazar Yeri tasarımızı projelendirme çalışmaları büyükşehir belediyemiz tarafından hızla sürüyor. Katlı pazar yerimiz inşa edildikten sonra Bayraklı Belediyemize devredilecek. Proje tamamlanınca kentimize yakışan, çok nitelikli ve modern bir merkeze kavuşacağız" dedi. - İZMİR

Özkanlar Pazar Yeri projesinde sona gelindi
Özkanlar Pazar Yeri projesinde sona gelindi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Danıştay, Bayraklı, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Özkanlar Pazar Yeri projesinde sona gelindi - Son Dakika


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