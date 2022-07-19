Özkoç: "Diyorsunuz Ki 'Salim Uslu Girmiştir.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç kendisinin 15 Temmuz 2016 gecesi ile ilgili "TBMM'nin kapılarını ilk açan CHP milletvekilleridir" açıklamasının ardından, TBMM'ye ilk girenin eski AKP Milletvekili Salim Uslu olduğu yönündeki iddialara tepki gösterdi. Özkoç, "Diyorsunuz ki 'hayır, Salim Uslu girmiştir.' Bir kitap yayınlandı, 15 Temmuz ile ilgili… Salim Uslu bunları yalanlıyor. '15 Temmuz akşamı özel aracımla saat 22.00'de Meclis'e geldim.' Herhangi bir şeyden haberi yok. 'Çankaya kapısından giriş yaptığım esnada kapıdaki görevlilere neler oluyor diye sordum. Bir anormallik sezmiştim.' Haberi yok. 'Sonra havaalanına gitmek için...' Salim Uslu oraya girmiş, olaydan haberi yokken. Çankaya kapısından girmiş, Dikmen kapısından çıkmış gitmiş. Sizi de yalanlayan Salim Uslu'nun kendisi; bu kitapta yaptığı açıklamalar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kendisinin 15 Temmuz 2016 gecesi ile ilgili "TBMM'nin kapılarını ilk açan CHP milletvekilleridir" açıklamasının ardından, TBMM'ye ilk girenin eski AKP Milletvekili Salim Uslu olduğu yönündeki iddialara tepki gösterdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Özkoç, şunları söyledi:

"Olay şu, samimi bir davranış yok; büyük bir kaygı içerisindeler. Benim Datça'da, oradaki orman yangını ile ilgili 15 Temmuz'da; hem yangınla ilgili hem 15 Temmuz ile ilgili nöbetçi grup başkanvekili olarak bir basın toplantım oldu. Defalarca söylediğim gibi TBMM'de 15 Temmuz gecesi Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarımız ilk girenler; Bülent Tezcan, Uğur Bayraktutan, Tufan Köse olmuştur. Daha sonra diğer arkadaşlar da, diğer siyasi partiler de gelmiştir.

Şimdi bundan bu kadar tedirgin olmanın, bir yarışa girmenin ne anlamı var? Bülent Tezcan ve Uğur Bayraktutan arkadaşımız, Tufan Köse arkadaşımız; hukukçu. Girmeden önce demişler ki, 'bize buranın girişleri yani orayla ilgili Meclis kayıtlarını verir misiniz?' diye Meclis Başkanvekili'ne soru sormuşlar. Sadi Bilgiç de demiş ki, 'elimizde böyle bir kayıt, böyle bir belge yok' demiş. 2020 yılında söylemiş bunu.

2 yıl önce diyorsunuz ki, 'kayıt ve belge yok.' Şimdi Engin Özkoç bu açıklamayı yaptıktan sonra, 'ilk girenler CHP'lilerdir' dedikten sonra; hemen diyorsunuz ki 'hayır değil, Salim Uslu girmiştir.' Bakın bir kitap yayınlandı, Necdet Ünüvar, 15 Temmuz ile ilgili….

15 Temmuz gecesi ne oldu? Şimdi Salim Uslu bunları yalanlıyor. İlk girdiler dediler ya, bakın gösteriyorum. Salim Uslu'nun o açıklamayı yaptığı sayfa bu. Bülent Tezcan ve arkadaşları bunu ortaya çıkarttılar, açıkladılar. Şuradan okuyorum: 'Hain darbe girişimini ne zaman ve nereden öğrendiniz?' '15 Temmuz akşamı özel aracımla saat 22.00'de Meclis'e geldim.' Herhangi bir şeyden haberi yok.

'Çankaya kapısından giriş yaptığım esnada kapıdaki görevlilere neler oluyor diye sordum. Bir anormallik sezmiştim.' Haberi yok.

'Hava kurşun gibi ağır ve jetler alçaktan uçmaya başladılar. Sağda, solda patlama sesleri gelmeye başladı. Kapıdaki polislere tatbikat olduğu söylenmiş ancak Genelkurmay Başkanlığı'ndan silah seslerinin yükseldiğini ifade ettiler.'

"SALİM USLU ORAYA GİRMİŞ, OLAYDAN HABERİ YOKKEN. ÇANKAYA KAPISINDAN GİRMİŞ, DİKMEN KAPISINDAN ÇIKMIŞ"

'Sonra havaalanına gitmek için….' Bakın, Çankaya kapısından çıkmış, Dikmen kapısından havaalanına gitmek için hareket etmiş. 'Ordu ilimizde bazı açılışları katılmak için Dikmen kapısından çıktım, gittim' diyor.

Daha sonra da diyor ki, 'Bakan ile konuştum, 23.30 sırasında; 23.30 sırasında da Başbakan da bir açıklama yaptı. Bunun bir darbe kalkışması olduğunu anladık. Meclis'e gelmek istedim' diyor.

Salim Uslu oraya girmiş, olaydan haberi yokken. Çankaya kapısından girmiş, Dikmen kapısından çıkmış gitmiş.

"SİZİ DE YALANLAYAN SALİM USLU'NUN KENDİSİ"

Bülent Tezcan, Tufan Köse, Uğur Bayraktutan arkadaşlarımız hemen genel başkan ile konuştuktan sonra doğru nereye gelmişler? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne… Kendilerinin görüntüleri var mı? Var. İçeri girerken görüntüleri var mı? Var. Salim Uslu'nun var mı? Yok. Nesi var? Arabası var; arabasıyla girmiş, çıkmış. Şimdi diyorsunuz ki, 'hayır, CHP'lilerden önce AKP'li birisi giriş çıkış yapmış oraya.' Bunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Sizi de yalanlayan Salim Uslu'nun kendisi; bu kitapta yaptığı açıklamalar. O yüzden bırakın Türkiye'de algı yaratmayı, o yandaş medyanın yalaka açıklamalarını, yandaş medyanın yazılı basının manşetlerinin ne kadar yalan olduğunu gene Salim Uslu o kitapta kendisi açıklamış."