Özkoç: Kılıçdaroğlu'na saldırıda 6 aydır iddianame hazırlanmadı
1 saat önce
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin farklı görüntülerin yer aldığı 43 dakikalık bir belgesel hazırladıklarını açıkladı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin farklı görüntülerin yer aldığı 43 dakikalık bir belgesel hazırladıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:50
Kılıçdaroğlu'nun devredilmesine karşı çıktığı Tank Palet Fabrikası resmen ASFAT A.Ş'ye geçti 10 Kasım'da göbek atan müdür, eski okuluna geri döndü CHP'li Özkoç: Kılıçdaroğlu'na saldıranlar IŞİD üyesi Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı