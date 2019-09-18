Son Dakika Haberleri: Özkoç: Kılıçdaroğlu'na saldırıda 6 aydır iddianame hazırlanmadı
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Özkoç: Kılıçdaroğlu'na saldırıda 6 aydır iddianame hazırlanmadı

1 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin farklı görüntülerin yer aldığı 43 dakikalık bir belgesel hazırladıklarını açıkladı.

Özkoç: Kılıçdaroğlu'na saldırıda 6 aydır iddianame hazırlanmadı, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin farklı görüntülerin yer aldığı 43 dakikalık bir belgesel hazırladıklarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:50 
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