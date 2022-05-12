Özkoç'tan MHP'li Çakar'a Tepki: "Kadınların Hakkının Engellenmesi Yasalarımıza En Büyük Suç" - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın oyuncu Melis Sezen için "Bir kıyafet giymiş o kıyafet suç" sözlerini sarf etmesine tepki gösterdi. Özkoç, "Kadınların kendilerini ifade edebilmesi, özgürce konuşabilmesi ve istediği yaşam biçimini tercih edebilmesi onların hakkıdır. Bu hakkı engellemek yasalarımıza en büyük suçtur" dedi.

Eski milletvekili, avukat MHP'li Ahmet Çakar'ın, oyuncu Melis Sezen'in bir ödül töreninde giydiği göğüs dekolteli giysi için AKİT TV'de "Bir kıyafet giymiş o kıyafet suç" iddiasında bulunması bugün TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hayatım toplumsal mücadeleyle geçti ancak bugün toplum ile ilgili kavrayışımda görüyorum ki hayatı ve insanlığı yaşatan ve toplumun her sınıfına nüfus edebilen sadece kadınlar. Canla başla, emekle bir toplumu inşa ediyorlar. Bugün hala kadınlarla savaşmak isteyen erkeklere belirtmek istiyorum ki bunu yapabilmek mümkün değildir. Kadınların hayatın her alanında olması, hayatı yeniden ve yaşanabilir kılıyor olmaya devam edebiliyor olması yaşamın bir gerçeği. Burada demokratik bir cumhuriyette, TBMM'de millet iradesinin temsilcileri olarak daima savunacağımız haklar temel insan hakları olmalıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğü, insan haklarının temel prensipleri arasında yer almaktadır. Doğal olarak kadınların kendilerini ifade edebilmesi, özgürce konuşabilmesi ve istediği yaşam biçimini tercih edebilmesi onların hakkıdır. Bu hakkı engellemek yasalarımıza en büyük suçtur. Televizyonlardan kadınların nasıl giyineceğini, nasıl konuşacağını, toplumda kendilerini nasıl ifade etmesi konusunda ahkam kesen anlayışı kesinlikle reddediyoruz. Kadınlara ne yapmaları gerektiğini söyleme cesareti bulan anlayış kadınların üstün cesareti karşısında yok olup gidecektir."