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Özkoç: "Yargı paketinde anayasamızın darbe hukukundan arındırılmış bir anayasa olarak tekrar...

44 dakika önce

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "Yargı paketinde anayasamızın gerçekten darbe hukukundan arındırılmış bir anayasa olarak tekrar yapılandırılmasını gündeme getireceğiz.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "Yargı paketinde anayasamızın gerçekten darbe hukukundan arındırılmış bir anayasa olarak tekrar yapılandırılmasını gündeme getireceğiz." dedi.

Özkoç, partisinin Sakarya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Egemen Bağış'ın atanması kararına ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Kim bu Egemen Bağış? Reza Zarrab dosyasında adı geçen Egemen Bağış. Amerika Birleşik Devletleri'nde yolsuzlukla, altın kaçakçılığıyla suçlanan Reza Zarrab'dan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yargı reformunun ekim ayının ilk haftasında Meclis'e taşınacağını anımsatan Özkoç, paketle ilgili ilerleyen günlerde kendilerine belgeler geleceğini ifade etti.

Özkoç, "Bu belgeler doğrultusunda ilk önce yargı paketinde insanlarımızın vicdanlarını acıtan konuları dile getireceğiz. Yargı paketinde anayasamızın gerçekten darbe hukukundan arındırılmış bir anayasa olarak tekrar yapılandırılmasını gündeme getireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin yakın geçmiş tarihinde yolsuzluğa karışmış, Türkiye'nin itibarını zedelemiş insanların tekrar hukukun, adaletin karşısına çıkartılmasıyla ilgili kararlarını gündeme getireceklerini aktaran Özkoç, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiç kimsenin kuşkusu olmasın, insanlarımızın gerçekten layık oldukları bir ülkede yaşayabilmesi için adaletli ve hukuka saygın bir ülkede yaşıyor olabilmesi için güçler ayrılığının tekrar tesis edildiği güçlü bir parlamenter sistemde yaşıyor olabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda, CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır ve il yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Özkoç: Yargı paketinde anayasamızın darbe hukukundan arındırılmış bir anayasa olarak tekrar...

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:26 Kaynak: AA
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