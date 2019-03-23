Özkoparan; İndirim Girdilerimizde Yapılsın!

31 Mart'ta bitmesi beklenen KDV indiriminin uzatılmasını mobilya sektörü coşkuyla karşıladı.

KAYIT DIŞI ÖNLENİYOR

Lokomotif özelliği ve yoğun istihdamı nedeniyle gelişmiş ülkelerin mobilya sektörüne büyük önem verdiğini vurgulayan İzmir Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan aslında KDV indiriminin kalıcı olmasından yana olduklarını ifade etti. Özkoparan, "Mobilya sektörü olarak gerçek arzumuz KDV indiriminin kalıcı olarak yapılması. KDV indirimlerinin olduğu dönemlerde üretcilerimiz, tüketcilerimiz ülke ekonomisine ciddi katkılar koydu. KDV indirimi dönemlerinde sektörün pozitif ivme yakaladığına herkes şahit oldu. Yararı görüldüğü için indirim uzatıldı. Bu uygulamayı yapan kurum, kuruluş ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu indirime vesile olanların kayıt dışılığın da önüne geçildiğive merdiven altı denilen üreticilerin çoğunun kayıt içine alındığını bilmelerini arzu ederim"dedi.

GİRDİLERİMİZDE DE KDV % 8 OLSUN

Sektörde özellikle sunta, MDF, sünger ve hırdavat gibi ürünlerde ithal bağımlılığının yüksek olduğunu belirten İzmir Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan farklı sektörlere uygulanan bir KDV iadesinin de olduğunu hatırlattı. Başkan Özkoparan, "Bazı sektörlerin KDV'de indirimleri var. İndirimleri olduğu gibi birde girdi ürünlerindeki yüksek KDV'ler üreticiye iade ediliyor. Bu uygulama Mobilya sektörü için de uygulanabilir. Sunta-MDF'de yüksek fiyatlar, sektör üzerinde büyük bir maliyet baskısı oluşturuyor. KDV'lerinin de yüzde 18 olması ayrıca ele alınması gereken bir konu. Devletimizden isteğimiz sektöre topyekün bakmalarıdır. Bu kalemlerde de KDV'nin yüzde 8'e çekilmesinin sektörümüz açısından, dolayısıyla ülke ekonomisi açısından olumlu olacağını düşünüyoruz." Şeklinde konuştu.