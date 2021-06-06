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RİZE ÖZLEDİĞİ KÖYÜNE DÖNEN SEVTAP, TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU - Son Dakika

RİZE ÖZLEDİĞİ KÖYÜNE DÖNEN SEVTAP, TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU

06.06.2021 13:44

RİZELİ girişimci Sevtap Saruhan (38), üniversite hayatı sonrası özlem duyup, İzmir'den döndüğü Fındıklı ilçesindeki köyünde, devletten aldığı hibe desteğiyle tavuk çiftliği kurdu.

RİZELİ girişimci Sevtap Saruhan (38), üniversite hayatı sonrası özlem duyup, İzmir'den döndüğü Fındıklı ilçesindeki köyünde, devletten aldığı hibe desteğiyle tavuk çiftliği kurdu. Tavuk sayısını her geçen yıl artıran Saruhan, 'Çıktığım yoldan vazgeçmedim. 'Kızlarım' dediğim tavuklarımla doğal bir hayat yaşıyoruz' dedi.

Çağlayan köyünde yaşayan Sevtap Saruhan, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden 2007 yılında mezun olup, İzmir'e yerleşti. Yedi yıl İzmir'de kalan Saruhan, özlem duyduğu köyüne dönüp, burada tavuk çiftliği hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Köye yerleşen ve çalışmalara başlayan Saruhan, devletten 30 bin TL destek alarak 150 bin TL maliyetle, 2 dönümlük arazisine tavuk çiftliğini kurdu. Dört yüz tavukla başladığı çiftlikte yumurta üretimi de yapan Saruhan, tavuk sayısını 3,5 yılda 650'ye çıkardı. Mesleki bilgisiyle 'kızlarım' dediği tavukların hastalanmaması ve sağlıklı beslenmesibini sağlayan Saruhan, ürünlerin satışını yaparak, hem geçimini sağlıyor hem de sevdiği işle ilgileniyor.

HEDEFLEDİĞİMİZ KALİTEMİZİ YAKALADIK?

Azimle çalıştığını anlatan Saruhan, 'İzmir'deki son 1 yılımda ne yapabilirimi araştırdım, projemi buldum ve özlem üzerine de memleketime döndüm. Tavuk çiftliği projemi yakınlarıma anlattığımda bana güvenip destek olanların sayısı çok azdı ama ben çıktığım yoldan vazgeçmedim. Dört yüz tavukla başladım. Çiftliğimde şimdi tavuklarımı da kendim üreterek, 650'ye ulaştım. İlk yumurtaları üretmeye başladığımızda yumurtalar ellerimizde kaldı. Ama 'asla kaliteden ödün vermeyeceğiz' dedim. Sonra hedeflediğimiz müşteri kalitemizi yakaladık? dedi.

'KIZLARIMIZLA ÇOK MUTLUYUZ'

Her gününün tavuklarıyla geçtiğini söyleyen Saruhan, 'Üç buçuk yılın sonunda geldiğimiz noktada bize güvenenleri mahcup etmedik. Kızlarımızla çok mutluyuz, doğal ortamda yaşıyoruz. Mesleğimle ilgili olarak kızlarımı doğal yollarla nasıl beslerim, hastalıklardan nasıl korurum diye çok araştırdım. Onlara özel diyetler, kürler hazırlıyorum. Her günüm her anım kızlarımla geçiyor' diye konuştu.

'TEK TEK İLGİLENİYORUZ'

Kardeşi Saruhan'a destek olan Mehtap Uzunhasanoğlu da, 'Neredeyse çocuğuma göstermediğim ilgiyi tavuklarımıza gösteriyoruz. Gün boyu bir eksiklik yaşamasınlar, hasta olmasınlar diye hepsi ile tek tek ilgileniyoruz' dedi.

RİZE ÖZLEDİĞİ KÖYÜNE DÖNEN SEVTAP, TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU
RİZE ÖZLEDİĞİ KÖYÜNE DÖNEN SEVTAP, TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU
RİZE ÖZLEDİĞİ KÖYÜNE DÖNEN SEVTAP, TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU
RİZE ÖZLEDİĞİ KÖYÜNE DÖNEN SEVTAP, TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU
RİZE ÖZLEDİĞİ KÖYÜNE DÖNEN SEVTAP, TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU
RİZE ÖZLEDİĞİ KÖYÜNE DÖNEN SEVTAP, TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU
RİZE ÖZLEDİĞİ KÖYÜNE DÖNEN SEVTAP, TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU
RİZE ÖZLEDİĞİ KÖYÜNE DÖNEN SEVTAP, TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU
RİZE ÖZLEDİĞİ KÖYÜNE DÖNEN SEVTAP, TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU
RİZE ÖZLEDİĞİ KÖYÜNE DÖNEN SEVTAP, TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU
RİZE ÖZLEDİĞİ KÖYÜNE DÖNEN SEVTAP, TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU
RİZE ÖZLEDİĞİ KÖYÜNE DÖNEN SEVTAP, TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU
RİZE ÖZLEDİĞİ KÖYÜNE DÖNEN SEVTAP, TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU
RİZE ÖZLEDİĞİ KÖYÜNE DÖNEN SEVTAP, TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU

Üniversite, Çağlayan, İzmir, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE ÖZLEDİĞİ KÖYÜNE DÖNEN SEVTAP, TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU - Son Dakika


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