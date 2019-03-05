Son Dakika Haberleri: Özledik Be Erol Abi"

Özledik Be Erol Abi"

24 dakika önce

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte sokağa çıkarak darbecilere direnen Erol Olçok, darbeci teröristler tarafından oğlu ile birlikte şehit edilmişti.

Özledik Be Erol Abi
15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte sokağa çıkarak darbecilere direnen Erol Olçok, darbeci teröristler tarafından oğlu ile birlikte şehit edilmişti. Erol Olçok'un bugün doğum günü ve sevenleri onu unutmadı.

1993 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışan, özellikle AK Parti'nin kuruluşundan bu yana reklam, kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında büyük emek veren Erol Olçok, FETÖ mensubu teröristlerin hain darbe girişimine karşı koymak için o karanlık gecede 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte sokağa çıkarak darbecilere karşı direnmişti. Darbeciler tarafından oğlu ile birlikte şehit edilen Erol Olçok'un bugün doğum günü. Kardeşi Cevat Olçok, ağabeyinin eski fotoğraflarından oluşan bir video hazırlayıp sosyal medyada paylaşırken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ise aynı videoyu "Özledik be Erol abi" notunu düşerek paylaştı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:44 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fırat Kalkanı Şehidi Vasiyet Etti, 123 Bin Liralık Tazminat Amcasına Kaldı Çarpışma'ya Bomba Transfer! Usta Oyuncu Ali Sürmeli Cansız Karakteriyle Diziye Dahil Oldu

Fenerbahçe'de Valbuena'nın Performansı, Ersun Yanal Geldikten Sonra Zirve Yaptı Doğu Anadolu Buz Kesti: Ardahan Eksi 20
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:08:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özledik Be Erol Abi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]