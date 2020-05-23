Özledikleri öğrencileri için okulda "hobi bahçesi" oluşturdular - Son Dakika

Özledikleri öğrencileri için okulda "hobi bahçesi" oluşturdular

Kayseri'de öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okuldan uzak kalan öğrencileri için geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hobi bahçesi oluşturdu.

Özledikleri öğrencileri için okulda

Kayseri'de öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okuldan uzak kalan öğrencileri için geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hobi bahçesi oluşturdu.

Talas ilçesindeki Durak Hava Demir İlk ve Ortaokulu Müdürü Hakan Tatlı ve Müdür Yardımcısı Özlem Durukan, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan öğrencilerine, okula gelecekleri gün için sürpriz yapmak istedi.

Geri dönüşüm malzemelerini kullanarak öğrencilerine yaşam alanı sunmak isteyen Tatlı ve Durukan, öğretmenlerin de çabasıyla, meyve kasalarından raf, bidon ve araba lastiklerden saksı, paletlerden masa ve kanepe yaptı.

Öğretmenler, özledikleri öğrencileri için domates ve salatalık gibi sebzelerin ekildiği bahçe hazırladı, kümes inşa edip içine civciv koydu.

Okul Müdürü Tatlı, AA muhabirine, koronavirüs nedeniyle öğrencilerinden ayrı kaldıklarını belirtti.

Salgın nedeniyle 13 Mart'tan itibaren okulların yüz yüze eğitime ara verdiğini anlatan Tatlı, "Bu süreçte uzaktan eğitim faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki bir okulun öğrenciye, bir öğrencinin okuluna, öğretmenine ihtiyacı var." dedi.

Tatlı, bu süreçte okulu her sabah açtıklarını dile getirerek, "Öğrencilerimiz okula gelecekmiş gibi hazırlıklarımızı yaptık. Bahçelerimizi temizledik, ağaçlarımızı suladık. Bazı yeniliklerimizle yavrularımıza güzel bir ortam hazırlayıp, onlara 'Hoş geldiniz.' demeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul olarak geri dönüşüme önem verdiklerini vurgulayan Tatlı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza daha farklı neler yapabiliriz adına, onların gözlerine hoş gelebilecek, nefes alabilecekleri bir alan oluşturduk. Okulun eğitim öğretimin dışında bir yaşam alanı da olduğunu anlatmak ve hissettirmek istedik. Bu çocuklarımız da şanslı, bizler de çok şanslıyız. Yaptığımız çalışmalarda tamamen geri dönüştürülebilir malzemeler kullandık. Sürdürülebilir yaşamın temelinde atık ve geri dönüşüm felsefesi çok önemli. Bunu çocuklarımıza vermek önemli."

"Bank ve masamızı paletlerden oluşturduk"

Durukan da uzun süre okulda olmayan öğrencileri için güzel bir alan oluşturmak istediklerini söyledi.

Hem çevreye faydalı olma hem de öğrencilerini sevindirme adına anlamlı bir çalışma yaptıklarını belirten Durukan, şu ifadeleri kullandı:

"Temizlik malzemesi bidonlarını birbirine bağlayıp tırtıl şeklinde saksı yaptık. Onları kesip, boyayıp ve şekillendirip çiçek saksısı olarak değerlendirdik. Çocuklar daha eğlenceli ve sevimli görsün diye süsledik. Elektrik kablosu makarasını masaya çevirdik. Meyve kasalarından, saksılarımız için raf oluşturduk. Eski araba lastiklerini boyayıp süsleyerek içlerini çeşitli fidelerle ve çiçeklerle süsledik. Hem onların kazanılmasını hem de güzel görüntü oluşmasını sağladık. Bahçemize hem çiçek hem de sebze ektik. Çocuklar bir şeyin nasıl yetiştiğini görsün istedik. Birkaç civciv de aldık, çocuklarımız bir canlıya nasıl bakılır öğrensin istedik. Hobi köşesi çocukların ilgisini çeker diye düşündük."

Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 11:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özledikleri öğrencileri için okulda 'hobi bahçesi' oluşturdular - Son Dakika

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