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'Özledim ofisin kokusunu özledim' - Son Dakika

'Özledim ofisin kokusunu özledim'

22.08.2021 07:52
'Özledim ofisin kokusunu özledim', System.String[]

Geçen günlerde The Guardian yazarı ofisi, su sebili önündeki sohbetleri, ofis dedikodusu yapmayı, insanları ne kadar özlediğini anlatan bir yazı yazmıştı.

Geçen günlerde The Guardian yazarı ofisi, su sebili önündeki sohbetleri, ofis dedikodusu yapmayı, insanları ne kadar özlediğini anlatan bir yazı yazmıştı. Editörlerimizden Melis Çalapkulu da bir süredir ofise gitmek için her fırsatı değerlendiriyor. Tek başına da gitmek istemiyor üstelik... Hepimizi binada toplamak, çevrimiçi yaptığımız toplantıları ofise taşımak için türlü bahaneler üretiyor. Ofisin özlemiyle yanıp tutuştuğunu "Özledim, ofisimin kokusunu özledim" diyerek anlatıyor...

Well'n Work ekibinden klinik psikolog Melis Tiftikçi de danışmanlık verdikleri şirketlerdeki çalışanların genel talebinin, hem evden hem de ofisten çalışabilecekleri hibrit bir sistem, çalışma saatleri açısından esnek şartlar olduğunu söylüyor: "Tamamen ofiste çalışmaya dönmek isteyen şirketlerde çalışan sirkülasyonunda artış gözlemliyoruz çünkü esneklik demek biraz da özgürlük demek ve bu özgürlüğü bırakmak istemiyor çalışanlar. Öte yandan çalışanlar sosyalleşmeyi özlüyor. Çalışırken arada arkadaşlarıyla selamlaşmak, kahve molasında sohbet etmek ne kadar iyi geliyormuş, yokluğunda fark ediliyor."

Tiftikçi "Günde kaç saat çalışmalı, yöneticisi onu doğru değerlendiriyor mu, geride mi kaldı yoksa fazla çalışıp suiistimal mi ediliyor gibi sorular artıyor. Bu da stres ve kaygıyı arttırıyor. Çalışan eğer kendisine zaman ayırmazsa ve sosyalleşmezse, bu duygularla baş etmesi de güçleşiyor" diyor.

EN ÇOK NEYİ ÖZLÜYORUZ?

EĞLENME FIRSATLARINI...

Recep Gül (52), CFO

Çalışırken eğlenme fırsatları oluyor, uzaktayken bunları ıskalıyorsun. Zamanın bölümlere ayrılması kayboldu, gün ne zaman başladı ne zaman bitti belli değil. Benim gibi bir mühendis için yapısallığı bozuyor bu durum.

'Özledim ofisin kokusunu özledim'

YENİ İNSANLARLA TANIŞMAYI...

Seda Can (29), bankacı

Sabah erkenden ofise gidip birçok işi bitirdiğimi görmek, yeni insanlarla tanışmak ve zorluklarla birlikte baş ederek çözüm bulmak motivasyonumu yükseltiyor.

KAHVE SOHBETLERİNİ...

Ayşe Kaya Deviren (33), mühendis

Evden çalışmanın verimsiz olduğunu deneyimledim. Hem ev hem ofis işi zihinsel ve fiziksel yorgunluğu arttırıyor. Arkadaşlarla kahve sohbetlerini de özledim.

MÜŞTERİ ZİYARETLERİNİ... Süha Aksoy (40), satış pazarlama müdürü

Ofise giderken yolda müzik, podcast gibi şeyler dinlemeyi, ofisteki arkadaşlarımla sohbet etmeyi ve müşteri ziyaretlerini

çok özledim.

'Özledim ofisin kokusunu özledim'

GÜN SONU ÇAYINI...

Özde Etli (36), müteahhit

Çeliğin, kaynağın kokusunu, canavar makinesinin kulak çınlatan sesini, şantiyenin bitmeyen hareketini, iş bitip güneş hafiflediğinde tüm ekip çay içip "Bugün iyi yorulduk ama bak ne ürettik" demeyi özlüyorum.

SAMİMİYETİ, YAKINLIĞI...

Başar Kızıldere (37), satış müdürü

En çok ekip arkadaşlarımla sohbetlerimizi özledim. Uzaktan çalışınca o yakınlık, samimiyet kalmıyor, hep iş odaklı iletişim oluyor.

'Özledim ofisin kokusunu özledim'

BAKIMLI OLMAYI...

Pınar Çelik (40), iletişim danışmanı

Evden çalışma fikri önce heyecan vermişti. Ancak zamanla çalışma saatleri çok uzun aralıklara yayıldı. Bakımlı olma ihtiyacı azaldı, hep 'ev hali'nde olmaya başladık. Ofisi özledim.

SOSYALLİĞİ, DOĞRU İLETİŞİMİ...

Harun Ali Ahmetoğlu (31), veri analisti

Yolda kaybedilen zamanı kazanmak açısından evde çalışmak güzel. Ama ekiple iletişim konusunda zorluklar yaşanabiliyor. Ayrıca şirket ortamının sunduğu sosyallikten uzak olmak bir süre sonra sıkılmaya neden oluyor.

İŞLERİ KISA YOLDAN HALLETMEYİ...

Çiğdem Çınar (36), ürün yöneticisi

Ofis sadece çalıştığımız değil, aynı zamanda sosyalleştiğimiz yermiş. Kahvemin hep hazır olmasını, işimi yüz yüze kısa yoldan halledebilmeyi çok özledim.

KONSANTRE ÇALIŞMAYI...

Fitnat Kalyoncu (37), dış ticaret müdürü

Sosyalleştiğim, daha bakımlı olduğum, işe daha fazla konsantre olduğum için ofisi özlüyorum.

'Özledim ofisin kokusunu özledim'

GÜRÜLTÜYÜ, TELAŞI...

Erhan Kişi (39), gemi mühendisi

Ofisi çok özledim. Özellikle de ekip arkadaşlarımla boş sohbetler etmeyi, üretim sahasındaki gürültüyü, hareketi ve telaşı...

GÖZ GÖZE KONUŞMAYI...

Ümit Abacıoğlu (42), yönetici

Sıcak çay eşliğinde aynı odada toplantı yapmayı, asansörde "Bizim iş ne oldu" demeyi, ekibimi ekrandan görmek yerine gözlerinin içine bakarak konuşmayı özledim.

'Özledim ofisin kokusunu özledim'

MAKYAJ YAPIP EVDEN ÇIKMAYI...

Duygu Erdoğan (40), eğitmen

Ofisi özlüyorum çünkü erken kalkıp, makyajımı yapıp, giyinip evden çıkmayı özledim.

'Özledim ofisin kokusunu özledim'

ENERJİYİ, SİNERJİYİ...

Duygu Abacıoğlu (40), yönetici

Ofis özlenmez mi? Hem de nasıl özlenir. Dayanamayıp bugün geldim mesela, ama sadece beş kişiyiz. Ofisin enerjisini, ekiple sinerji içinde çalışmayı ve sosyalleşmeyi özledim.

'Özledim ofisin kokusunu özledim'

The Guardian, Özgürlük, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Özledim ofisin kokusunu özledim' - Son Dakika Magazin


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