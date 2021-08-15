Özlem Ada Şahin, şarkıcı eşi Berkay'ın hediye ettiği yeni otomobiliyle objektiflere takıldı. Aracın bu kez Berkay'ın hediye ettiği spor ve lüks otomobiller yerine daha mütevazı ve ekonomik bir araç olması dikkat çekti.

Son dönemde eşi Berkay'la lüks yaşantıları ve çıktıkları pahalı tatillerle dikkat çeken Özlem Ada Şahin önceki gün iki çocuğu ve bakıcısıyla Nişantaşı City's'deydi.

Basın mensuplarının sorularından kaçmak için içerideki vale noktasında bekleyen Şahin, "Arkadaşlar bir şey yapmıyorum, çocuklara bakıyorum. Yakında tatil de yapmadık" demekle yetindi.