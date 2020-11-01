Özlem Akdurak, Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcılığı'na seçildi

Çin'den Li Quanhai'nin başkanlığa seçildiği ve Özlem Akdurak'ın da yer aldığı yönetimin, 2024 yılına kadar görev yapacağı kaydedildi.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok