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Özlem Akusta'nın kaybolması

19 dakika önce

İzmir'de kaybolan Özlem Akusta'nın kredi kartıyla para çekilmesi sırasında bankamatik kamerasının kaydettiği görüntüler ile parayı çeken kişi ve şüpheli Y.K'nin aynı parmak, el yapısına sahip olduğu tespit edildi.

Özlem Akusta'nın kaybolması, System.String[]

İzmir'de kaybolan Özlem Akusta'nın kredi kartıyla para çekilmesi sırasında bankamatik kamerasının kaydettiği görüntüler ile parayı çeken kişi ve şüpheli Y.K'nin aynı parmak, el yapısına sahip olduğu tespit edildi.

2 Nisan 2018'den bu yana kayıp olan Akusta'nın banka kartıyla ATM'den para çekilmesine ilişkin İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, banka kartının kullanıldığı ATM'ye ait kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu dosyaya eklendi.

Bilirkişi, görüntülerdeki parmak yapısının Y.K'nin eliyle uyuştuğunu tespit etti.

Olay

İzmir'de 45 yaşındaki Özlem Akusta 2 Nisan 2018'de kaybolmuştu. Akusta'nın son olarak şüpheli Y.K. ile birlikte Karaburun'a gittiği iddia edilmişti. Akusta'nın banka kartının çalınmasına ilişkin açılan davada Y.K, Özlem Akusta'nın kaybolmasıyla ilgisinin olmadığını öne sürmüştü.

Bu arada Y.K'nin 1999'da Nilgün Kırlı'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp 15 yıl hapis cezası aldığı ve afla 2014'te tahliye edildiği, teyzesi Gülümser Bulut'un 2018'de öldürülmesine ilişkin açılan davada da Bulut'un kızıyla birlikte tutuksuz olarak yargılandığı öğrenildi.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:08 Kaynak: AA
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