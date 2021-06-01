'Özlem Başkan, Kahvehane Esnafını Yalnız Bırakmadı' - Son Dakika

Bugün baslanan kademeli normallesmeyle birlikte kahvehaneler uzun zaman sonra kepenklerini açarak müsterilerini beklemeye basladi. Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, 15 aydir kapali olan kahvehane esnafina bol kazançlar dilerken esnaflara Büyüksehir Belediyesi tarafindan da maske ve dezenfektan desteginde bulunuldu. Aydin Kahveciler Esnaf Odasi Baskani Ugur Ambarli kapanma sürecinde Baskan Çerçioglu'nun kendilerini yalniz birakmadigini ve her türlü destegi verdigini ifade ederek kendisine tesekkür etti.

Yaklasik 27 yildir kahvehane isletmecisi oldugunu belirten Aydin Kahveciler Esnaf Odasi Baskani Ambarli, kisitlamalarin gevsetilip kahvehanelerin açilmasindan dolayi mutlu olduklari söyledi. Ambarli, yasadiklari sikintilarin hafiflese de devam edeceginin altini çizip "Fakat yine birtakim kisitlamalarla açildigimiz için buruk bir mutluluk yasiyoruz. Saat 21'de kapaniyor olmak bizi yaz sezonunda çok etkileyecek. Söyle ki; kahvehanecilikte gündüz yapilan ciro masraflari karsilar, aksam yapilan ciro da bize kalirdi, artik aksam ciromuz hiç olmayacak" dedi.

Kahvehane esnafinin ve çalisanlarinin durumunun hem maddi, hem manevi hem de psikolojik olarak sikintida oldugunu belirten Ambarli, "Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na geçen süreçte bize verdigi desteklerden dolayi çok tesekkür ederiz. Kapanma sürecinde manevi olarak hep yanimizdaydi, ayrica üyelerimize çesitli gida yardimlarda da bulundu. Aradi, halimizi-hatrimizi sordu. Bizi kesinlikle yalniz birakmadi. Biz elinden gelen destekleri istedik, o da elinden gelen bütün destegi verdi" ifadelerini kullandi.