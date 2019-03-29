Özlem Çeçrioğlu'ndan İncirliova Pazarına Ziyaret
43 dakika önce
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İYİ Parti İncirliova Belediye Başkan Adayı Aytekin Kaya ile birlikte İncirliova'da cuma pazarını ziyaret etti.
Aydın
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
, İYİ Parti İncirliova
Belediye Başkan Adayı Aytekin Kaya
ile birlikte İncirliova'da cuma pazarını ziyaret etti.
Vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulundukları Başkan Çerçioğlu ve Başkan Kaya'yı desteklediklerini söyledi.
Vatandaşların "Özlem, Kaya omuz omuza" sloganları eşliğinde pazarı gezin Başkan Çerçioğlu ve Başkan Kaya'ya CHP
Aydın İl Başkanı Ali Çankır'ın yanı sıra CHP'nin ve İYİ Parti'nin ilçe yönetimleri de eşlik etti.
İncirliova'nın daha iyi olması için Aytekin Kaya'nın bütün projelerinin arkasında olduğunu söyleyen Başkan Çerçioğlu, yeni dönemde Başkan Kaya ile de omuz omuza çalışacaklarını belirtti. Başkan Çerçioğlu, Başkan Kaya ile birlikte İncirliova için birçok projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:00 Kaynak: İHA
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