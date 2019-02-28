Özlem Çerçioğlu, Burunköy'ü Ziyaret Etti
25 dakika önce
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Söke'nin Burunköy Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.
Aydın
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Söke
'nin Burunköy Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.
Burunköylüler, 40 yıldır yapılmayan hizmetleri 5 yılda yaptığı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini söyleyen mahalleliler, mahallerine ziyaret ettiği için çok mutlu olduklarını söyledi. Mahallelilerin "Sizi gönülden destekliyoruz. Desteğimiz Levent Başkan'la birlikte sizden yana" dedikleri Başkan Çerçioğlu, Burunköylülere destekleri için teşekkür edip önümüzdeki dönemde de Söke'ye ve mahallelerine yatırımların artarak devam edeceğini belirtti. - AYDIN
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:24 Kaynak: İHA
Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli
Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz Gecesi İstanbul'a Getiren Pilotun FETÖ'cü Olduğu Ortaya Çıktı