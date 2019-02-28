Son Dakika Haberleri: Özlem Çerçioğlu, Burunköy'ü Ziyaret Etti

Özlem Çerçioğlu, Burunköy'ü Ziyaret Etti

25 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Söke'nin Burunköy Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Özlem Çerçioğlu, Burunköy'ü Ziyaret Etti, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Söke'nin Burunköy Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Burunköylüler, 40 yıldır yapılmayan hizmetleri 5 yılda yaptığı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini söyleyen mahalleliler, mahallerine ziyaret ettiği için çok mutlu olduklarını söyledi. Mahallelilerin "Sizi gönülden destekliyoruz. Desteğimiz Levent Başkan'la birlikte sizden yana" dedikleri Başkan Çerçioğlu, Burunköylülere destekleri için teşekkür edip önümüzdeki dönemde de Söke'ye ve mahallelerine yatırımların artarak devam edeceğini belirtti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:24 Kaynak: İHA

Aydın, Söke, Özlem Çerçioğlu, Yenikadinda Gösterme, Politika
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