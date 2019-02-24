Son Dakika Haberleri: Özlem Çerçioğlu, Dereağzı Mahallesini Ziyaret Etti

Özlem Çerçioğlu, Dereağzı Mahallesini Ziyaret Etti

34 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova'nın Dereağzı Mahallesi'nde düğün cemiyetine katıldı.

Özlem Çerçioğlu, Dereağzı Mahallesini Ziyaret Etti, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova'nın Dereağzı Mahallesi'nde düğün cemiyetine katıldı.

Dereağzı Mahallesi Muhtarı Celal Menderes'in kızı Seval'in düğün cemiyetine katılan Başkan Çerçioğlu mahallelilerle uzun uzun sohbet etti. Başkan Çerçioğlu genç çifte bir ömür mutluluklar diledi. Genç çift bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmadığı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Düğün töreninde Başkan Çerçioğlu'na Aydın İl Kadın Kolları Ayşe Özdemir ve CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz de eşlik etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:20 Kaynak: İHA

İncirliova, Aydın, Özlem Çerçioğlu, Politika
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