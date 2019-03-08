Son Dakika Haberleri: Özlem Çerçioğlu, Koçarlı'da Kadınlarla Buluştu

Özlem Çerçioğlu, Koçarlı'da Kadınlarla Buluştu

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü buluşmasında kadınlarla bir araya geldi.

Özlem Çerçioğlu, Koçarlı'da Kadınlarla Buluştu, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü buluşmasında kadınlarla bir araya geldi.

Koçarlı'nın onlarca mahallesinden gelen yüzlerce kadınla buluşan Başkan Çerçioğlu Aydın'ın tüm ilçelerine kadınların zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri için kadın dinlenme evleri açacaklarını söyledi.

CHP Parti Meclis üyesi ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk'ün eşlik ettiği Başkan Çerçioğlu "Koçarlı'ya birçok yatırım yaptık. Mutlu Başkan'ın şimdiye kadar yaptığı büyük hizmetleri destekledim. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğim" diye konuştu.

Kadınların yoğun tezahüratlarına teşekkür eden Başkan Çerçioğlu "Hepimizin kadınlar gününü kutluyorum. Görüyorum ki Koçarlı'da kadınlar bu işe el koymuş. Hepinizi çok seviyoruz, sağ olun" diye konuşan Başkan Çerçioğlu bütün Koçarlıları 31 Mart akşamı Aydın Atatürk Kent Merkezi'ne beklediğini söyleyip "O akşam büyük bir kutlama yapacağız" dedi.

Başkan Çerçioğlu'na Yeniköylü kadınlar seçim sürecinde enerji vermesi için Arnavut böreği hediye ederken Koçarlı Büyük Menderes Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nden kadınlar da "Martın Sonu Bahar" temalı fular hediye ettiler.

Kadınlar, verdiği kooperatif sözünü tuttukları ve kooperatiflerinin kurulmasında önayak oldukları için Başkan Çerçioğlu'na ve Başkan Öztürk'e teşekkür etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:39 Kaynak: İHA

Politika
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