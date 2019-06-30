Özlem Çerçioğlu'ndan Çakırbeyli pazarına sabah ziyareti
46 dakika önce
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da Çakırbeyli Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve ziyaretçilerle bir araya geldi.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:25 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da Çakırbeyli Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve ziyaretçilerle bir araya geldi.
Pazarda esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Çerçioğlu'na ziyaretçiler ve pazarcı esnafı yoğun ilgi gösterdi. Kendisinin de Çakırbeyli Pazarı'ndan alışveriş yapabilmek için pazar gününü beklediğini söyleyen Başkan Çerçioğlu, pazardan alışveriş yapıp vatandaşlarla sohbet etti. Kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşları da kırmayan Başkan Çerçioğlu onlarca vatandaşla hatıra fotoğrafı çekildi.
Ziyaretçiler ve pazar esnafı, yerli üreticiyi desteklediği, Aydın'a kazandırdığı Köy Pazarları Projesi'yle kendilerini doğal ürünlerle buluşturduğu için başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN
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