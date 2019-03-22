Özlem Çerçioğlu, Tekeler Mahallesinde Vatandaşlarla Buluştu
1 saat önce
Aydın'ın dört bir köşesinde vatandaşlarla buluşup onlarla kucaklaşmaya devam eden Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, dün akşam Karpuzlu'nun Tekeler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Aydın
'ın dört bir köşesinde vatandaşlarla buluşup onlarla kucaklaşmaya devam eden Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu
, dün akşam Karpuzlu
'nun Tekeler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul
Ozan'la birlikte vatandaşların karşısına çıkıp birliktelik mesajı veren Başkan Çerçioğlu, önümüzdeki dönemde de vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için Başkan Ozan'ın bütün projelerine tam destek vereceğini söyledi.
Başkan Çerçioğlu'na vatandaşlarla buluşmasında CHP
İl Başkanı Ali Çankır ve İYİ Parti
Aydın İl Başkanı Cemal Sarı
'nın yanı sıra her iki partinin il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.
Büyükşehir Belediyesi'nin Tekeler Mahallesi'ne ve Karpuzlu'ya yaptığı yatırımları anlatan başkan Çerçioğlu, önümüzdeki dönemde de Başkan Ozan'la birlikte Karpuzlu'ya yatırımların devam edeceğinin altını çizdi. Yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaması için ASKİ
'nin mahalle için önümüzdeki hafta bir sondaj kuyusu daha açacağını belirten Başkan Çerçioğlu "İlk büyükşehir belediye başkanı olduğumda Aydın'daki 493 köyün 60'ının suyu yoktu. Hanım kardeşlerim susuzluğun ne kadar zor olduğunu iyi bilir. Bu mahallelerimizden birisi de Tekeler mahallemizdi. Hemen iki sondaj açtırıp Tekeler mahallemizin su sorununu bitirdik" diye konuştu.
"Sizler kimin çalışıp kimin çalışmadığını iyi biliyorsunuz" ifadelerini kullanan Başkan Çerçioğlu, mahallenin yolunun asfaltlanacağını söyleyip mahallelilerin talebi olan yayla yolunun düzenlenmesinin de yakın zamanda yapılacağını söyledi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:28 Kaynak: İHA
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