Özlem, düğününden 4 gün sonra koronavirüsten öldü - Son Dakika

Özlem, düğününden 4 gün sonra koronavirüsten öldü

27.11.2020 15:41
Özlem, düğününden 4 gün sonra koronavirüsten öldü, System.String[]

ADANA'da testi negatif çıktıktan iki gün sonra Muttalip Bayram (30) ile evlenen Özlem Özcan (28), düğünden 4 gün sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ADANA'da testi negatif çıktıktan iki gün sonra Muttalip Bayram (30) ile evlenen Özlem Özcan (28), düğünden 4 gün sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kadın, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Özlem Özcan'ın amcasının oğlu Yakup Özcan (25), koronavirüs salgınına karşı herkesin tedbirlere uyması gerektiğini belirterek, "4 gün önce gelinlikle gönderdik, bugün kefenle aldık" dedi.

Merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki evinde ailesiyle birlikte yaşayan ve özel bir şirkette ön muhasebeci olan Özlem Özcan, lise döneminden okul arkadaşı olan Muttalip Bayram ile bir süre önce nişanlandı. Düğün tarihlerini 22 Kasım olarak belirleyen çift o güne kadar hazırlıklarını sürdürdü. 20 Kasım günü kendini kötü hisseden Özlem Özcan, ertesi gün özel bir hastaneye giderek, tedavi oldu. Burada koronavirüs taraması için kan testi veren ve tomografi çektiren genç kadın, koronavirüs testinin negatif çıkması üzerine evine döndü. Test sonuçlarının negatif çıkmasından dolayı düğünü iptal etmeyen çift, 22 Kasım günü kentteki bir düğün salonunda pandemi kuralları gözetilerek bir saat süren bir tören ile dünyaevine girdi.

İKİ GÜN SONRA FENALAŞTIDüğününden iki gün sonra Muttalip Bayram, ağrı ve şikayetleri artan eşini ertesi gün Adana Çukurova Balcalı Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan test sonucunun pozitif çıkmasıyla genç kadın tedaviye alındı. Doktorların incelemesi sonrası virüsün Özlem Özcan'ın akciğerlerine indiği tespit edildi. 25 Kasım günü yoğun bakımda tedavi altına alınan Özlem Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 26 Kasım günü hayatını kaybetti. Düğününden 4 gün sonra ölen Özcan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.EŞİ CENAZEYE KATILAMADIYapılan işlemlerin ardından genç kadının cenazesi pandemi kuralları göz önüne alınarak Buruk Mezarlığı'na getirildi. Kızını düğününden 4 gün sonra kaybeden acılı baba Hasan Özcan (62) ve anne Ayşe Özcan (61) cenazede ayakta durmakta zorlandı. 4 günlük eşini kaybeden Muttalip Bayram ise koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra karantinada olduğu için cenazeye katılamadı. Özlem Özcan'ın cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.'GELİNLİKLE GÖNDERDİK KEFENLE ALDIK'Yaşadıkları acının tarifi olmadığını ve hala inanamadıklarını belirten Özlem Özcan'ın amcasının oğlu Yakup Özcan, kuzenine yapılan test sonucunun negatif çıkmasıyla düğünü yapmaya karar verdiklerini söyledi. Düğün günü kuzenin çok mutlu olduğunu fakat 2 gün sonra kötüleştiği haberini aldıklarını ifade eden Yakup Özcan, "4 gün önce gelinlikle gönderdik, bugün kefenle aldık. Herkesin bu salgına karşı önlemini almasını istiyorum. O kadar acı ki. 'Gelinlik giymek hayalim' derdi hep. Hayalini gerçekleştirdi ama hayat onu aramızdan kopardı. Düğün günü 'güzel günler göreceğiz' demişti. Olmadı" diye konuştu.

- Adana
Özlem, düğününden 4 gün sonra koronavirüsten öldü
Özlem, düğününden 4 gün sonra koronavirüsten öldü
Özlem, düğününden 4 gün sonra koronavirüsten öldü
Özlem, düğününden 4 gün sonra koronavirüsten öldü
Özlem, düğününden 4 gün sonra koronavirüsten öldü
Özlem, düğününden 4 gün sonra koronavirüsten öldü
Özlem, düğününden 4 gün sonra koronavirüsten öldü
Özlem, düğününden 4 gün sonra koronavirüsten öldü
Özlem, düğününden 4 gün sonra koronavirüsten öldü
Özlem, düğününden 4 gün sonra koronavirüsten öldü

Özlem Özcan, Muttalip, Bayram, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Özlem, düğününden 4 gün sonra koronavirüsten öldü - Son Dakika


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