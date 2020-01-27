Özlem giderdiler - Son Dakika
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Özlem giderdiler

10 dakika önce

Ünlü oyuncu, meslektaşı Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla buluşup bir mekanda kahve içti.

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Ünlü oyuncu, meslektaşı Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla buluşup bir mekanda kahve içti. Arkadaşını uzun zamandır görmediğini ve özlem giderdiğini söyleyen Arduç, sportif tarzıyla dikkat çekti.


Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:01 
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