Özlem giderdiler
10 dakika önce
Ünlü oyuncu, meslektaşı Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla buluşup bir mekanda kahve içti.
Ünlü oyuncu, meslektaşı Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla buluşup bir mekanda kahve içti. Arkadaşını uzun zamandır görmediğini ve özlem giderdiğini söyleyen Arduç, sportif tarzıyla dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:01
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