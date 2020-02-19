Özlem Güçlüer OSD'nin ilk kadın Genel Sekreteri oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Özlem Güçlüer OSD'nin ilk kadın Genel Sekreteri oldu - Son Dakika Ekonomi

Özlem Güçlüer OSD'nin ilk kadın Genel Sekreteri oldu

7 saat önce

Özlem Güçlüer, Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) ilk kadın Genel Sekreteri oldu.

Özlem Güçlüer OSD'nin ilk kadın Genel Sekreteri oldu, System.String[]

Özlem Güçlüer, Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) ilk kadın Genel Sekreteri oldu.

OSD Genel Sekreteri Özlem Güçlüer, 2015 yılından bu yana OSD'nin İletişim ve Ekonomik İlişkiler Koordinatörlüğünü yürütüyordu. Güçlüer, Şubat ayı itibariyla yeni görevine başladı. Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan Özlem Güçlüer, iş hayatına 1995 yılında otomotiv sektöründe başladı. 2001 yılında MBA Derecesi (Master of Business Administration) alan Güçlüer, Ford Otosan ve Kıraça Holding'de uzman, Karsan Otomotiv'de Pazarlama Hizmetleri ve İletişim Müdürü ve Başak Traktör'de Stratejik Planlama Müdürü olarak görev aldı. Özlem Güçlüer, bir kız çocuk annesi. (Fotoğraflı)


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:35 Kaynak: DHA
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