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Özlem hemşire, kazada öldü

8 saat önce

BURDUR'un Bucak ilçesinde görevli hemşire Özlem Süzer (40), bu sabah nöbet bitimi Antalya'ya dönerken, otomobilinin takla atması sonucu yaşamını yitirdi.

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BURDUR'un Bucak ilçesinde görevli hemşire Özlem Süzer (40), bu sabah nöbet bitimi Antalya'ya dönerken, otomobilinin takla atması sonucu yaşamını yitirdi.

Bucak Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Özlem Süzer, bu sabah nöbet bitiminde 07 D 9532 plakalı otomobiliyle Antalya'ya doğru yola çıktı. Saat 09.30 sıralarında Antalya- Burdur karayolunun Çubukbeli mevkisinde Özlem Süzer'in kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yol kenarına savruldu. Otomobilde yalnız olan Özlem Süzer ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 ekiplerinin müdahale ettiği Özlem Süzer, ambulansla Antalya'ya hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.Özlem Süzer'in eşinin de Antalya'da sağlık çalışanı olduğu belirtildi. Daha önce Antalya'da görev yapan Özlem Süzer'in ise bir süre önce Bucak Devlet Hastanesi'ne tayin olduğu kaydedildi.


Antalya, Burdur, Bucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:40 Kaynak: DHA
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