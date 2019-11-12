Son Dakika Haberleri: Özlem hemşireyi ölüm nöbet dönüşü yakaladı
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Özlem hemşireyi ölüm nöbet dönüşü yakaladı

7 saat önce

Antalya'da nöbet dönüşü otomobiliyle kaza geçiren hemşire hayatını kaybetti.

Özlem hemşireyi ölüm nöbet dönüşü yakaladı, System.String[]

Antalya'da nöbet dönüşü otomobiliyle kaza geçiren hemşire hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 10.00 sırasında Antalya- Burdur Karayolu Çubuk Beli mevkiinde meydana geldi. 3 aydır Bucak Devlet Hastanesi'nde görev yapan evli ve 1 çocuk annesi 40 yaşındaki Özlem Yıldız Süzer, gece nöbetinin ardından 07 D 9532 plakalı otomobiliyle Antalya'ya doğru yola çıktı. Çubuk Beli'nden inişe geçen Süzer, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun solundaki yamaca çarptı. Kayalık yamaca çarpan Süzer'in otomobili daha sonra takla atıp düz durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen araçtaki Özlem Süzer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Süzer'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(İsa Akar-Gazi Taş/İHA)

Antalya, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:45 Kaynak: İHA
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