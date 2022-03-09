ÖZLEM'İ 23 YERİNDEN BIÇAKLAYAN EŞİNİN TAHLİYESİNDE SAVCI VE HAKİM İÇİN İNCELEME İZNİ - Son Dakika
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ÖZLEM'İ 23 YERİNDEN BIÇAKLAYAN EŞİNİN TAHLİYESİNDE SAVCI VE HAKİM İÇİN İNCELEME İZNİ

09.03.2022 11:19
ÖZLEM'İ 23 YERİNDEN BIÇAKLAYAN EŞİNİN TAHLİYESİNDE SAVCI VE HAKİM İÇİN İNCELEME İZNİ

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın (32) tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) inceleme yapılması izni verdi.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın (32) tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) inceleme yapılması izni verdi.

Tokat'ta hastanede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Samet Ağ ile geçimsizlik yaşayan Özlem Ağ, geçen yıl Ocak ayında evi terk ederek, babası Mehmet Demirel'in yanına gidip, boşanma davası açtı. Samet Ağ, 1 Nisan'da eşi ile konuşmak ve eve dönmeye ikna etmek için Mülk köyüne gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Samet Ağ, eşi ile kayınpederi Mehmet Demirel'i bıçakladı. 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan babası, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Samet Ağ ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Cezaevinde 3 ay kalan Ağ'ın avukatı, müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması için başvurdu. Cumhuriyet başsavcılığı da delillerin toplanmış olmasını ve tutukluluk süresini dikkate alarak, mahkemeden tahliye talep etti. Samet Ağ, 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 16 Temmuz'da CMK'nın 109/3-b maddesi kapsamında yurt dışına çıkmama, her hafta cuma günü saat 08.00- 20.00 saatlerinde adresinin bulunduğu en yakın kolluk karakoluna imza atma koşuluyla tahliye edildi. Özlem Ağ'ın tahliye kararının ardından DHA'ya yaptığı açıklamalar sonrası Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine mahkemece, eşi hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Samet Ağ, nöbetçi mahkemece tekrar tutuklandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HAKİME TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün katıldığı programda yaşanan olayı hatırlatarak, "Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen aradık, araştırdık; hamdolsun, tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Düşünün, 23 yerden bıçaklıyor. Ey hakim, sen nasıl oluyor böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim böyle bir tasarruf yapıyor. Ondan sonra yargıya hakaret. Ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz. Hakim olabilir, savcı olabilir, fark etmez. Adalet ortada kalamaz, yerde sürünmez. Onun için de gereğini yapacağız" dedi.

Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Samet Ağ'ın tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında HSK'ya inceleme yapılması için izin verdiği öğrenildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Mustafa TURAPOĞLU/ ANKARA,


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖZLEM'İ 23 YERİNDEN BIÇAKLAYAN EŞİNİN TAHLİYESİNDE SAVCI VE HAKİM İÇİN İNCELEME İZNİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖZLEM'İ 23 YERİNDEN BIÇAKLAYAN EŞİNİN TAHLİYESİNDE SAVCI VE HAKİM İÇİN İNCELEME İZNİ - Son Dakika
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