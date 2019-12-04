Son Dakika Haberleri: Özlem Öçalmaz: Onun kadar cesur olamazdım
Son Dakika Magazin Özlem Öçalmaz: Onun kadar cesur olamazdım - Son Dakika Magazin

Özlem Öçalmaz: Onun kadar cesur olamazdım

6 saat önce

Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyunda Mozart'ın eşi Constanze'yi Özlem Öçalmaz canlandıracak.

Özlem Öçalmaz: Onun kadar cesur olamazdım, System.String[]

Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyunda Mozart'ın eşi Constanze'yi Özlem Öçalmaz canlandıracak.


Oyuncu rolü için "Çok saf ve çocuksu bir ruhla beraber Mozart'a aşık bir kadın. Çıkarsızca seviyor Mozart'ı. Onun iyiliği ve refahı için, kendi gururunu ve namusunu hiçe sayıp bazı fedakarlıklar yapıyor. Açıkçası ben onun kadar cesur olamazdım. Ama ondan daha deli olduğumu da söyleyebilirim" dedi.

Mozart, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:45 
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