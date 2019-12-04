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Özlem Öçalmaz: Onun kadar cesur olamazdım
7 saat önce
Oyuncu rolü için "Çok saf ve çocuksu bir ruhla beraber Mozart'a aşık bir kadın.
Oyuncu rolü için "Çok saf ve çocuksu bir ruhla beraber Mozart'a aşık bir kadın. Çıkarsızca seviyor Mozart'ı. Onun iyiliği ve refahı için, kendi gururunu ve namusunu hiçe sayıp bazı fedakarlıklar yapıyor. Açıkçası ben onun kadar cesur olamazdım. Ama ondan daha deli olduğumu da söyleyebilirim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:50
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