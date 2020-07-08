Özlem öğretmen okulda "civciv" mesaisinde - Son Dakika

Özlem öğretmen okulda "civciv" mesaisinde

İzmir'de okul bahçesinde oluşturduğu tarım alanı ve yetiştirdiği tavuklarla minik öğrencilerin doğayı tanıyarak büyümelerine katkı sunan ana sınıfı öğretmeni Özlem Barış Güney, yaz tatilinde de yumurtadan yeni çıkan civcivler için mesaisine devam ediyor.

İzmir'de okul bahçesinde oluşturduğu tarım alanı ve yetiştirdiği tavuklarla minik öğrencilerin doğayı tanıyarak büyümelerine katkı sunan ana sınıfı öğretmeni Özlem Barış Güney, yaz tatilinde de yumurtadan yeni çıkan civcivler için mesaisine devam ediyor.

Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden şahsın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Son Dakika: Borsa İstanbul 100 endeksi salgın sonrası ilk kez 120 bin puanın üzerini gördü
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız

Bornova ilçesindeki Necmiye Bilgin İlkokuluna 2017 yılında atanan ana sınıfı öğretmeni Güney, minik öğrencilerin geleceğe daha iyi hazırlanmaları için gayret gösteren eğitimcilerden biri.

Okulun dört duvardan ibaret olmadığını göstermek amacıyla müdür Özcan İkbal'in desteğiyle bahçeye kümes yaptıran Güney, çok sayıda tavuk aldı ve miniklerin toprakla oynaması için okul bahçesinde tarım alanları oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitimle öğrencilerinin yanında olan Özlem öğretmen, bir yandan da okuldaki tavuklarının yalnız kalmaması için mesai harcadı.

Bu sürede her gün okula gidip gelen ve bunun için sokağa çıkma kısıtlamalarından etkilenmemek için "özel izin belgesi" alan Güney, öğretmenlerin yaz tatilinde olduğu bu dönemde de yumurtadan yeni çıkmaya başlayan civcivler için tatlı bir telaş yaşıyor.

Özlem Barış Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayında salgın nedeniyle okullara ara verilmesini herkes gibi kendisini de etkilediğini söyledi.

Bu süreçte öğrenci ve velilerle iletişimi hiç kesmediğini ve miniklere günlük ödevler verdiğini anlatan Güney, okul bahçesindeki kümeste bulunan tavukları için de çalıştığını dile getirerek, şöyle dedi:

"Okulların kapanmasının ardından her gün sabah akşam kümese gittim. Sabahları kümesi temizleyip, yemlerini, sularını kontrol ettim. Gün boyunca tavuklarımız bahçede geziniyor. Hava kararmaya başladığında tekrar kümese kapatmak için okula gittim. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesiyle okula nasıl giderim düşüncesi başladı. Okul müdürümüz ile konuyu görüşüp gerekli izinlerin alınması ile ilgili işlemleri yaptık.Özel izin belgesi çıkartıp kısıtlamanın olduğu günlerde de görevime devam edebildim."

Bu sürede bir tavuğun kuluçkaya yattığını belirten Güney, şunları söyledi:

"Havaların ısınması ile bir tavuğumuz gurk oldu. Çok heyecanlandım. Bu konuda çeşitli videolar izleyip bilgi edindim. Önce kümesi kireç ile boyadım, dezenfekte ettim. Daha sonra bit oluşmasın diye tavukları ve kümesi ilaçladım. Ardından ikinci tavuğumuz da gurk oldu. Öğrencilerimizle bu sevinci paylaştım. Her gün gurk tavuklarımızı ayrı ayrı toprakla buluşturup temizlenmesini sağladım.Yemlerini yiyip sularını içtikleri süreçte hep yanlarındaydım. 21 günlük süreci çok şükür atlattık ve şu an minik civcivlerimize kavuştuk. İlk civcimizi görmenin mutluluğu anlatılamaz herhalde. Haftaya ikinci tavuğun civcivlerine kavuşacağız inşallah. Öğrencilerime karşı görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum."

Müdür Özcan İkbal da Özlem öğretmenin her zaman fark oluşturan çalışmalara imza attığını, bu süreçte de onun özverili çabalarına şahit olduklarını ifade etti.

Barış Güney, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:01 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Özlem öğretmen okulda 'civciv' mesaisinde - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

10:14 Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor 10:11 Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı 10:05 Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 09:03 Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki 07:50 Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi 07:33 Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım 23:49 İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti 22:48 BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi 21:18 Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı 20:13 15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu 17:37 Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:48 Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu 15:40 78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
12:15
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
12:00
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
11:14
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
11:07
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
11:01
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
10:49
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
10:45
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
10:30
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
10:28
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
10:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 12:18:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özlem öğretmen okulda "civciv" mesaisinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]