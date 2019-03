Özlem Öztekin Vural: Adalar'da Halk Çözüm Bekliyor, Hizmet İstiyor

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, halkın ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanacağını açıkladı.

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, halkın ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanacağını açıkladı. Vural, "Adalar halkının tek istediği kaliteli bir yaşam. Biz hizmet odaklı çalışıyoruz. Halk elbet birlik ve beraberliği sağlayacaktır" dedi.



Seçim süreci kapsamında seçmenler ile bir araya gelen AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, ilk amacının Adalar'da mutluluğu ve huzuru sağlamak olduğunu açıkladı.



Vural, "Adalar'daki halk sosyal tesis, kadınların ve gençlerin kullanabileceği kapalı spor salonları, kaliteli eğitim, şartları iyi bir hastane, halk plajı, iş imkanı, çocuk parkı, kadınların gidebileceği kurs ve ulaşımın daha iyi şekilde olmasını istiyor. Halkın istediği kaliteli bir yaşam. Çöp sorununa bir çözüm bulunması isteniyor. Adalar şu an pislik içinde. Türkiye'nin en pis bölgesi ne yazık ki Adalar. Biz hizmet odaklı çalışıyoruz. Bunun içinde projeler geliştiriyoruz. Çok kısa sürede projelerimizi resimleriyle açıklayacağız. İlk önce birbirimize inanıp güveneceğiz. Benim yapacağım deyip de yapmadığım hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.



PROJELERİMİZ HALKIN HUZURUNU SAĞLAYACAK



Adalar'da 72 ilden belirli sayıda insanlar olduğunu söyleyen AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, "Daha çok Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu kesiminden insanlar var. Bizim gönlümüz burada herkese açık. Keşke daha güzel bir Adalar için hep birlikte çalışsak, bunun için mücadele versek. Ama ben eminim halkımız elbet birlik ve beraberliği sağlayacaktır. Bizim projelerimiz halkın huzurunu sağlayacak. Biz söz verirsek mutlaka yaparız. Bir Adalı olarak sahip olduğum tüm imkanları kullanacağım" dedi.



ADALAR 10 YIL DAHA GERİYE GİTMESİN



Daha güzel bir Adalar için halkın oy vermesi gerektiğini belirten Vural, "Adalar seçim sürecinden sonra unutuluyor ve 5 sene sonra tekrar hatırlanıyor. Adalar'ın şu an 10 yıl daha geriye gitme imkanı yok. Adalar'ı en iyi bir Adalı düşünür. Başkan adayı oldum çünkü şu an halk iyi durumda değil. Koşullar çok kötü. Eski Adalar'ımızı geri getirmek halkın elinde. Daha fazla kaybedecek 1 sene daha yok" açıklamasını yaptı. - İstanbul

