Özlem Öztekin Vural: Adaların Kötü Giden Talihi Değiştirmek Adına Buradayız

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, "Şimdiye kadar AK Parti olarak verdiğimiz sözleri tuttuk. Köylerin aldığı hizmeti Adalar almıyor.

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, "Şimdiye kadar AK Parti olarak verdiğimiz sözleri tuttuk. Köylerin aldığı hizmeti Adalar almıyor. Adalar halkı için çok güzel projelerimiz var. Biz kötü giden talihi değiştirmek adına buradayız" dedi.



Adalar'ın en büyük sorunlarından birinin temizlik olduğunu belirten AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, "Hepimizin sıkıntısı aynı, hizmet alamıyoruz, yollar pislik içinde. Köylerin aldığı hizmeti Adalar alamıyor. Belediyecilikten nasibini alabilmiş bir ilçe değil. Biz kötü giden talihi değiştirmek adına buradayız. Şimdiye kadar AK Parti olarak verdiğimiz sözleri tutmamazlık yapmadık. Bir söz vermişsek yaparız. Ben Özlem Öztekin Vural olarak samimiyetle söylüyorum ki, verdiği sözün arkasında durmaya çalışan bir kardeşinizim" diye konuştu.



"PROJEMİZ HALKIN SORUNLARINI ORTADAN KALDIRACAK"



Heybeliada'daki projesinin halka katkı sağlayacağını açıklayan AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, "Benden önceki İlçe Başkanımız İsmail Hakkı Durmuş, kendi döneminde birtakım eksiklikleri belirlemiş. Heybeliada'nın öngörünüm projesini çıkarmış. Bu İBB bünyesindeki bir proje. Başkan adayı olduktan sonra proje önüme getirildi. Gerçekten öngörünüm projemiz çok güzel. Esnafın rahatlayacağı, görselliği çok hoş bir proje. Halkın bütün problemlerini ortadan kaldıracak ön görünüm projelerini çok kısa sürede gerçekleştireceğiz" dedi.



"SOSYAL TESİS HEM KADINLARA HEM DE ERKEKLERE FAYDA SAĞLAYACAK"



Her Ada'ya sosyal tesis düşündüğünü söyleyen Vural, sebebini şöyle açıkladı:



"Belediyenin bugünkü kaynağı sadece emlak ve çöp vergisi. Belediyenin bunların haricinde bir geliri yok. Biz belediyeye kaynaklar üretip daha iyi hizmet vermeyi planlıyoruz. Bu sosyal tesisler belediyeler tarafından işletilerek konumlandırılırsa bölgelerde çok da güzel iş yapacağına inanıyorum. Bu sosyal tesis içerisinde kadınlarımızın gündüz, erkeklerin ise akşam faydalanabileceği bir spor salonu düşünüyoruz."



ÖZLEM ÖZTEKİN VURAL HAKKINDA



1978'de İstanbul-Adalar'da doğan Özlem Öztekin Vural, aslen Ordu-Mesudiyelidir.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 2004 yılında Adalar ilçe Başkanlığı'nda Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı görevini üstlenerek siyasete atıldı.2007'de Adalar İlçe Başkanlığı'na getirildi. 2011 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 18. sıra Milletvekili Adayı oldu. 2012'de İstanbul İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.2014 yılında İl Sekreterya Birim Başkanı olan Özlem Öztekin Vural, 5. Olağan Kongre'de yeniden İl Yönetim Kurulu'na seçildi ve yeniden Sekreterya Birim Başkanlığı görevini üstlendi. Vural, 2018'de tekrar Adalar AK Parti İlçe Başkanlığı'na seçildi.31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Ak Parti'den Adalar Belediye Başkan Adayı oldu. İyi derecede İngilizce bilen Vural, evli ve 1 kız çocuğu annesidir. - İstanbul

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