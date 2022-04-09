Özlem ve Özkan Şahin çifti, dünya turu yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

100 yıllık köpek balığının içini açan uzmanların ilk sözleri "Böyle bir şey görmedik" oldu

Malatya'nın Pütürge ilçesi beşik gibi! 5.2'lik sarsıntı sonrası iki deprem daha yaşandı

Dakika bir gol bir! Ali Koç ve seçimi kazanan Uğur Dündar kürsüde restleşti

Yaşamlarını kendilerine özel katamaran türü teknelerinde sürdüren Özlem ve Özkan Şahin çifti, Finike limanında düzenlenen törenle dünya turu yolculuğuna başladı.

Limanda gerçekleştirilen törene, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, liman yetkilileri ve Şahin çiftinin yakınları katıldı.

Özlem Kurubay Şahin, yaptığı konuşmada, yaşamlarını 9 yıldır teknede sürdürdüklerini, bugün de yaklaşık 5-7 yıl sürmesini planladıkları dünya turu yolculuğuna başlayacaklarını söyledi.

Çok heyecanlı olduğunu anlatan Şahin, "Burada portakal çiçeklerinin kokusuyla mavi denizlere yolculuğa çıkıyor olmak son derece güzel bir duygu. Finike'den ilk defa bir Türk denizci dünya turuna çıkıyor. Gittiğimiz yerlerde ülkemizi, ilçemizi tanıtacağız. Sizleri çok özleyeceğiz. Burada bizim bu güzel anımıza ortak olmak için gelen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Aynı zamanda Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) üyesi de olan Özkan Şahin de Özi isimli katamaran yatlarıyla çıktıkları yolculuğun Finike'den başlayarak batı yönünde genelde Ekvator çizgisi boylamında süreceğini belirtti.

Yolculuklarının 5 ile 7 yıl arasında süreceğini kaydeden Şahin, "Bu çok güzel bir duygu, bu duyguyu bizimle paylaşan herkese teşekkür ediyoruz. Gittiğimiz yerlerden bol bol haberleşeceğiz. İnşallah herhangi bir sorun olmadan yolculuğumuzu tamamlarız. Tekrar buraya geri gelmek için ayakkabılarımızı buraya bırakıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Şahin çiftçine portakal ve sera ürünleri hediye edildi.

Daha sonra teknelerine binen Şahin çiftinin yatlarının bağlı bulunduğu halatlar kesilerek limandan yolcu edildi.