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Özlem ve Tayyar Öz çifti, köyde inek sağdıkları görüntüleri paylaştı - Son Dakika

Özlem ve Tayyar Öz çifti, köyde inek sağdıkları görüntüleri paylaştı

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden sonra lüks yaşantıları ile gündeme gelen Özlem Öz ile Tayyar Öz çifti, tüm gösterişli paylaşımlarını silmelerinin ardından köyde inek sağdıkları anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

20.11.2023 16:11  - Güncelleme: 16:15

Kara para aklama suçlamasından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden sonra tüm gözler "Tayyargiller" olarak bilinen ve sosyal medya hesaplarından gösterişli paylaşımlar yapan Özlem Öz ile Tayyar Öz çiftine çevrilmişti. Haklarında çıkan haberlerden sonra sosyal medya hesaplarında hummalı bir temizliğe girişen çift, köyde inek sağdıkları anlara ilişkin görüntüleri paylaşmaya başladı.

ALAY KONUSU OLDU

Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu paylaşımlar, sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu.

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Son Dakika Sosyal Medya Özlem ve Tayyar Öz çifti, köyde inek sağdıkları görüntüleri paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özlem ve Tayyar Öz çifti, köyde inek sağdıkları görüntüleri paylaştı - Son Dakika
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