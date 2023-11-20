Özlem ve Tayyar Öz çifti, köyde inek sağdıkları görüntüleri paylaştı

Kara para aklama suçlamasından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden sonra tüm gözler "Tayyargiller" olarak bilinen ve sosyal medya hesaplarından gösterişli paylaşımlar yapan Özlem Öz ile Tayyar Öz çiftine çevrilmişti. Haklarında çıkan haberlerden sonra sosyal medya hesaplarında hummalı bir temizliğe girişen çift, köyde inek sağdıkları anlara ilişkin görüntüleri paylaşmaya başladı.

ALAY KONUSU OLDU

Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu paylaşımlar, sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu.