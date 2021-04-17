Özlem Yalman Kadınlar Euroleague finalini yönetecek

Kadınlar Euroleague'de Rus ekibi UMMC Ekaterinburg ile İspanyol takımı Perfumerias Avenida arasında oynanacak final müsabakasında Özlem Yalman, baş hakem olarak görev yapacak.

Kadınlar Euroleague'de Rus temsilcisi UMMC Ekaterinburg ile İspanyol ekibi Perfumerias Avenida arasında oynanacak final karşılaşmasında Özlem Yalman, baş hakem olarak görev yapacak. Yalman'ın yardımcılıklarını Jasmina Juras (Sırbistan) ve Martin Vulic (Hırvatistan) üstlenecek.

FIBA hakemlerinden Özlem Yalman, 2019 yılı Kadınlar Euroleague finalinde Rus ekipleri UMMC Ekaterinburg ile Dinamo Kursk arasında oynanan karşılaşmada da düdük çalmıştı.

İstanbul Volkswagen Arena'da oynanacak Kadınlar Euroleague final müsabakası, yarın saat 19.00'da başlayacak. Organizasyonun üçüncülük maçında da Fenerbahçe, Macar ekibi Sopron Basket ile yarın saat 15.00'te karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL