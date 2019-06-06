Son Dakika Haberleri: Özlem Yıldız'dan bronzlaşma dersi
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Özlem Yıldız'dan bronzlaşma dersi

9 dakika önce

Sunucu Özlem Yıldız, Bodrum'da bir beach'te objektiflere takıldı.

Özlem Yıldız'dan bronzlaşma dersi, System.String[]
Sunucu Özlem Yıldız, Bodrum'da bir beach'te objektiflere takıldı. Yaz aylarında bronzluğuyla dikkat çeken Yıldız'ın brozlaşma sırrı da ortaya çıktı.

Bodrum'un müdavimlerinden ünlü sunucu Özlem Yıldız, geçtiğimiz gün cennet koyda bulunan bir beach'de objektiflere takıldı. 15 dakika denize giren ve yaklaşık 45 dakika güneşlenen ve bunu gün boyu tekrarlayan Özlem Yıldız'ın bronzlaşma sırrı da ortaya çıkmış oldu. Yaz sezonunda bronzluğuyla dikkat çeken Yıldız'ın bol bol güneşlenmesi ve telefonla sık sık konuşması dikkatlerden kaçmadı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
Bodrum, Özlem Yıldız, Magazin
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