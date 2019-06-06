Özlem Yıldız'dan bronzlaşma dersi
9 dakika önce
Sunucu Özlem Yıldız, Bodrum'da bir beach'te objektiflere takıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
Sunucu Özlem Yıldız
, Bodrum
'da bir beach'te objektiflere takıldı. Yaz aylarında bronzluğuyla dikkat çeken Yıldız'ın brozlaşma sırrı da ortaya çıktı.
Bodrum'un müdavimlerinden ünlü sunucu Özlem Yıldız, geçtiğimiz gün cennet koyda bulunan bir beach'de objektiflere takıldı. 15 dakika denize giren ve yaklaşık 45 dakika güneşlenen ve bunu gün boyu tekrarlayan Özlem Yıldız'ın bronzlaşma sırrı da ortaya çıkmış oldu. Yaz sezonunda bronzluğuyla dikkat çeken Yıldız'ın bol bol güneşlenmesi ve telefonla sık sık konuşması dikkatlerden kaçmadı. - MUĞLA
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