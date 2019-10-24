Özlem Yıldız ve Ece Gürsel eski manken İlgi Gövsa'nın mekan açılışına katıldı!
1 saat önce
Eski manken İlgi Gövsa'nın yeni açtığı restaurantın açılışında eski dostları Özlem Yıldız ve Ece Gürsel yalnız bırakmadı!
Eski manken İlgi Gövsa'nın yeni açtığı restaurantın açılışında eski dostları Özlem Yıldız ve Ece Gürsel yalnız bırakmadı!
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Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:46
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