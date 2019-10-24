Son Dakika Haberleri: Özlem Yıldız ve Ece Gürsel eski manken İlgi Gövsa'nın mekan açılışına katıldı!
Son Dakika Magazin Özlem Yıldız ve Ece Gürsel eski manken İlgi Gövsa'nın mekan açılışına katıldı!

Özlem Yıldız ve Ece Gürsel eski manken İlgi Gövsa'nın mekan açılışına katıldı!

1 saat önce

Eski manken İlgi Gövsa'nın yeni açtığı restaurantın açılışında eski dostları Özlem Yıldız ve Ece Gürsel yalnız bırakmadı!

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Eski manken İlgi Gövsa'nın yeni açtığı restaurantın açılışında eski dostları Özlem Yıldız ve Ece Gürsel yalnız bırakmadı!

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Özlem Yıldız ve Ece Gürsel eski manken İlgi Gövsa'nın mekan açılışına katıldı!

Özlem Yıldız, Ece Gürsel, Manken, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:46 
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